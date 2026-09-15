ناقد رياضي: الأهلي قد يوجه الشكر لـ محمد هاني.. وهذه أول صفقات الفريق في يناير

أكد محمد أبوعلي، الناقد الرياضي، أن النادي الأهلي يدرس عددًا من الملفات الخاصة بتجديد عقود اللاعبين، إلى جانب الاستعداد لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أبوعلي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": "محمد هاني وياسر إبراهيم كان في كلام معاهم مع عصام سراج، والثنائي مصمم على وجهة نظره".

وأضاف: "محمد هاني طلب استثنائه من بند نسبة المشاركة لأنه تخطى الـ400 مباراة، ولكن الإدارة رافضة، لأنه هناك نظام جديد في تجديد العقود، ومبدأ إن لاعب يقول: اشمعنى، مش هيحصل في الأهلي تاني".

وتابع: "من الوارد أن الأهلي يوجه الشكر لمحمد هاني ولا يجدد له في حالة إصراره على إلغاء نسبة المشاركة، لأن الأهلي رافض التراجع".

وأردف: "ياسر إبراهيم طلب تعويض بعد رفض عرض الشباب السعودي".

وواصل: "الأهلي سيمنح الثنائي مهلة للتجديد حتى بعد التوقف الدولي لتجديد عقودهما، وبعدها قد يعلن توجيه الشكر لهما في نهاية الموسم".

وقال: "هناك زعل في الأهلي من مستوى محمد هاني في الفترة الأخيرة، ولذلك أكرم توفيق سيبدأ أساسيًا في مباراة أبوقير للأسمدة".

وعن زيزو، أوضح: "زيزو لم يكلف الأهلي في أول موسم، لأنه جنى أرباحًا من إعلانات وظهور اللاعب في بعض البرامج".

وعن جلسة عموتة مع علي محمود، قال: "عموتة جلس مع علي محمود، وأكد له أنه هو متسبب في الأزمة بسبب خروجه وهو زعلان، وقال له: لو عايز تزعل كنت تزعل من مستواك مش مني عشان بغيرك، رغم إنك شاركت في 4 مباريات ولم تقدم أي شيء، وكان بن شرقي خارج معاك ولم يفعل أي شيء".

وعن حقيقة رحيل عموتة، أكد: "لا يوجد أي شيء وصل للنادي الأهلي من الشباب السعودي للتعاقد مع المغربي حسين عموتة، ولكن الأهلي لن يصبر كثيرًا في حالة وجود أي إخفاق".

وعن التشكيل المتوقع للأهلي أمام أبوقير للأسمدة، قال أبوعلي: "محمد الشناوي، أكرم توفيق، هادي رياض، ياسين مرعي، كريم فؤاد، مروان عطية، عمر الساعي، إمام عاشور، زيزو، بن جديدة، بن شرقي".

وعن صفقات يناير، قال: "الأهلي شغال على تدعيم 5 مراكز في يناير، من بينهم خط الدفاع، وهناك 5 مرشحين لتدعيم خط الدفاع، هم: البرازيلي كارلوس جبريل، حسام عبدالمجيد، محمد عبدالمنعم، مصطفى إبراهيم لاعب الاتحاد، وفي لاعب في القناة، ومحمد حسين لاعب زد".

وأضاف: "مهند لاشين ومحمود مرعي على رادار الأهلي لأن عقودهما تنتهي بنهاية الموسم الجاري".

واختتم: "علي حمدي لاعب البنك الأهلي سيكون أولى صفقات الأهلي في يناير الجاري".