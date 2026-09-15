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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد للطيران الإماراتية تسجل طلبًا قويًا على السفر رغم تداعيات حرب إيران

شركة الاتحاد للطيران الإماراتية
شركة الاتحاد للطيران الإماراتية
أمنية رشاد الجلوي

قالت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية إن الطلب على السفر يشهد تعافيًا قويًا، مع ارتفاع الطاقة الاستيعابية لنقل الركاب مقارنة بالعام الماضي، رغم التداعيات التي خلفتها الحرب مع إيران على حركة الطيران في المنطقة.

ونقلت رويترز عن الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، أنطونوالدو نيفيس، أن الطاقة الاستيعابية للمقاعد ارتفعت بنسبة تتراوح بين 15% و17% مقارنة بالعام الماضي، بينما بلغ معدل إشغال المقاعد نحو 92% خلال أغسطس.

وأضاف نيفيس أن الشركة تستهدف الحفاظ على معدل إشغال يتجاوز 87% خلال ما تبقى من العام، مشيرًا إلى أن الحرب مع إيران أثرت بصورة كبيرة على عمليات الشركة خلال مارس وأبريل، ما انعكس على توقعات الإيرادات والربحية لعام 2026.

وأوضح أن الطلب على السفر يشهد حاليًا تعافيًا ملحوظًا، مع مؤشرات إيجابية لموسم السفر الشتوي، لافتًا إلى استمرار اتجاه المسافرين نحو الحجز في وقت أقرب من موعد الرحلات.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الشركة تولد تدفقات نقدية كافية لتمويل استثماراتها في تحديث أسطولها، مع الكشف عن تصميمات جديدة لمقصورات طائرات إيرباص A321LR وA330، على أن تبدأ عمليات التسليم بحلول منتصف العام المقبل.

شركة الاتحاد للطيران الإماراتية الحرب مع إيران أنطونوالدو نيفيس طائرات إيرباص A321LR وA330 رويترز

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