معتز البطاوي: سيراميكا كليوباترا يلعب بشخصية الفريق القوي بعد تجاوز كبوة القناة

أعرب معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على البنك الأهلي بهدفين دون مقابل، وتصدر جدول ترتيب الدوري المصري بشكل مؤقت.

وقال البطاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «استطعنا تجاوز كبوة المباراة أمام القناة الأولى في الدوري، والفريق بدأ يلعب بشخصية الفريق القوي المنافس على البطولات».

وأردف قائلًا: «نمتلك جهاز فني محترم بقيادة علي ماهر ونمتلك إدارة واعية وثابتة برئاسة النائب أبو العينين، والإدارة تحقق الاستقرار الإداري والفني للفريق وهو ما يسفر على تحقيق النجاحات في الفريق».

وأشار البطاوي إلى أن الفريق رغم أنه يعاني من غيابات مؤثرة في اللقاءات، ولكن لم يشعر أحد بغياب أحد، وأي لاعب موجود في الملعب يقدر يمثل سيراميكا كليوباترا.

ورأى البطاوي أن مسألة المنافسة في الدوري المصري الممتاز من المبكر جدًا الحديث عنها من الآن، حيث لا يزال الموسم طويلًا.