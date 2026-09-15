الدفاع المدني السعودي يطلق الإنذار المبكر في أبها وخميس مشيط

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي إطلاق الإنذار المبكر عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط جنوب غربي المملكة، للتحذير من خطر محتمل.

ودعت المديرية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة، والتوجه إلى أماكن آمنة داخل المباني والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة، إلى حين صدور توجيهات جديدة.

ويأتي الإنذار في ظل موجة من التصعيد والهجمات التي استهدفت مناطق جنوب السعودية خلال الأيام الأخيرة، بينها أبها وخميس مشيط وجازان ونجران.