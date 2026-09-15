قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر في خميس مشيط وأبها
نائب ديمقراطي مطالبًا بعزل ترامب: يشكل تهديدًا للديمقراطية والدستور الأمريكي
قال لي حرامي حرامي.. أحمد التهامي يكشف كواليس لقائه الأول بعادل إمام
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: لا محادثات مع واشنطن حتى تستجيب لشروط طهران
معتز البطاوي: سيراميكا كليوباترا يلعب بشخصية الفريق القوي بعد تجاوز كبوة القناة
الدفاع المدني السعودي يطلق الإنذار المبكر في أبها وخميس مشيط
هدفنا الدوري والكأس.. سعد سمير يكشف طموحات سيراميكا كليوباترا بالموسم الحالي
الكونجرس الأمريكي يدرس إلزام شركات الذكاء الاصطناعي بمنع الأضرار
اتجاه لرحيله.. مباراة الأهلي تحسم مصير مجدي عبدالعاطي مع أبو قير
كيف تصلي الشفع والوتر؟.. عدد الركعات والطريقة الصحيحة
حشد 76 ألف مقاتل.. تفاصيل الهجوم الحوثي على الساحل الغربي باليمن
استثمارات صناديق التأمين الخاصة تقترب من 20 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استثمارات صناديق التأمين الخاصة تقترب من 20 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية
علياء فوزى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتي يونيو 2026 بنسبة 42 % على أساس سنوي.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها حصل “صدى البلد” علي نسخة منه، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 19.74 مليار جنيه النصف الأول من العام 2026 مقابل 13.90 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2025، بزيادة نحو 42 %.

وأشارت هيئة الرقابة المالية، إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين “شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية”، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 2025

وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 32 مليار جنيه خلال العام 2025 مقابل 26.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بزيادة سجلت 20 %.

تطوير سوق التأمين 

يشهد قطاع التأمين المصري نقطة تحول جوهرية في مسار تطوير الصناعة، سواء على صعيد الإطار التشريعي والتنظيمي أو في مجالات التحول الرقمي والحوكمة وإدارة المخاطر، إذ أصدرت هيئة الرقابة المالية منذ تطبيق قانون التأمين الموحد نحو 47 قرارًا تنظيميًا لتعزيز قوة السوق ومرونته وتحقيق الشمول التأميني والمالي في آن واحد.

استثمارات صناديق التأمين الخاصة البنك الأهلي المصري وثائق صناديق استثمار أذون خزانة سندات حكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

نتيجة تقليل الاغتراب 2026

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2026 ورسالة عاجلة من موقع التنسيق للطلاب

وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان

السعودية تعلن اكتشاف 110 ملايين طن من مواد تحتوي على اليورانيوم في المدينة المنورة

سقوط بوابة مدرسة

بعد إصابة 7 طلاب بسبب سقوط بوابة مدرسة|مصادر: تدافع الأهالي السبب..وطالب واحد مازال بالمستشفى

الزمالك وبيراميدز والأهلي

الأهلي يتجنب كبار القارة في الكونفدرالية.. والزمالك يحجز مكانه بين الكبار في قرعة أفريقيا

وسام أبو علي

رد حاسم من الأهلي على عودة وسام أبو علي من كولومبوس كرو الأمريكي | خاص

ترشيحاتنا

سيارات هوندا ونيسان ومازدا

هوندا ومازدا ونيسان في اختبار 250 ألف ميل.. والنتيجة تحسم المنافسة

فورد F-150

فورد تخطط لتحويل سيارة F-150 إلى مطبعة قطع غيار ثلاثية الأبعاد

الذكاء الاصطناعي بالسيارات

شركات السيارات تنفق المليارات على الذكاء الاصطناعي والعائد يتأخر سنوات

بالصور

أرخص 5 سيارات كروس أوفر زيرو في مصر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

هرمون التوتر والكرش .. نظام غذائي للتخلص من الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

فريلاندر 8 تتحدى قمة التبت.. سيارة هجينة تسجل ارتفاعا قياسيا بموسوعة جينيس ‏

سيارة فريلاندر 8
سيارة فريلاندر 8
سيارة فريلاندر 8

فلوسك راحت على السبلايز.. إليك أكلة اقتصادية وغنية بالفوائد

انفاق المال
انفاق المال
انفاق المال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد