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كيف تصلي الشفع والوتر؟.. عدد الركعات والطريقة الصحيحة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف تصلي الشفع والوتر؟.. عدد الركعات والطريقة الصحيحة

صلاة الشفع والوتر
صلاة الشفع والوتر
أحمد سعيد

تعد صلاة الشفع والوتر من السنن المؤكدة التي يستحب لكل مسلم الحرص على أدائها في الليل، ولكن يتساءل البعض عن كيفية صلاة الشفع والوتر وعن عدد ركعاتها ووقت أدائها، خاصة بعد صلاة العشاء وقبل الفجر، وفي السطور التالية نتعرف على كيفية صلاة الوتر.

ما وقت صلاة الشفع والوتر؟

يبدأ وقت صلاة الوتر بعد صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر، والأفضل لمن يثق بأنه سيستيقظ آخر الليل أن يجعل الوتر في آخر صلاته بالليل، أما من يخشى ألا يستيقظ، فيستحب له أن يوتر قبل النوم.

عدد ركعات صلاة الشفع والوتر

ويعد أقل لصلاة الوتر هي ركعة واحدة، كما يجوز صلاتها ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا، أو إحدى عشرة ركعة، أو 13 ركعة. 

وتعتبر صلاة 11 ركعة هي الأفضل؛ وذلك اقتداء بالسنة النبوية الغالبة، وإن كان قد ثبت عنه صلاتها سبعاً أو خمساً أيضاً. 

وبناءً على ذلك، فإن عدد ركعات الوتر غير مقيد بحد معين، لقوله عليه الصلاة والسلام: “صلاة الليل مثنى مثنى”. 

كيفية صلاة الشفع والوتر 3 ركعات

من أشهر صور صلاة الشفع والوتر أن يصلي المسلم هما ركعتان للشفع، ثم يسلم، وبعدهما ركعة واحدة للوتر ثم يسلم.

ويصلي المصلي ركعتي الشفع كأي صلاة نافلة، فيقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم يركع ويسجد، ويجلس للتشهد ويسلم، ثم يقوم ويصلي ركعة الوتر، يقرأ فيها الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم يركع ويسجد ويجلس للتشهد ويسلم.

هل يجوز أداء صلاة الوتر قبل الفجر بدقائق؟

وفي فتوى سابقة، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن صلاة الوتر هي الصلاة التي يؤديها المسلم في الوقت ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر حيث تُختم بها صلاة الليل.

وأوضح المركز أن التسمية جاءت من أدائها وترا سواء بركعة واحدة أو ثلاث ركعات أو أكثر من ذلك مؤكدا أنه لا يجوز جعلها شفعا. 

وجاء ذلك في إجابة المركز عن سؤال حول حكم وكيفية أداء صلاة الوتر لمن اعتاد تأخيرها لقبل الفجر ولكنه يستيقظ أحيانا بعد دخول وقت الفجر.

وأشار الأزهر في فتواه إلى أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن صلاة الوتر سنة مؤكدة وليست واجبة مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن في الحديث الذي رواه الترمذي.

 وأضاف أن كلمة الوتر بفتح الواو وكسرها تُطلق في اللغة على العدد الفردي كالواحد والثلاثة والخمسة ومنه ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر.

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