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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيفية جمع الشفع والوتر في صلاة واحدة .. أمين الفتوى يوضح

صلاة الوتر
صلاة الوتر

أكدت دار الإفتاء المصرية جواز جمع صلاتي الشفع والوتر في صلاة واحدة خلف بعضهما البعض، مستعرضة الكيفيات الفقهية الصحيحة لأداء هذه العبادة بما يتوافق مع السنة النبوية المطهرة.

وأجابت الشيخة زينب السعيد، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أسئلة المتابعين خلال البث المباشر المخصص للرد على الفتاوى عبر الصفحة الرسمية للدار.

وأوضحت السعيد أن الشريعة الإسلامية تتسم بالمرونة والتيسير في هيئات صلاة قيام الليل والوتر، حيث يمتلك المسلم خيارات متعددة لأدائها بحسب قدرته واستطاعته.

وأفادت أمين الفتوى بأن الهيئة الأولى الجائزة شرعاً تتمثل في جمع الشفع والوتر معاً في ثلاث ركعات متصلة دون الجلوس للتشهد الأوسط.

حيث يصلي المسلم الركعات الثلاث متتاليات ويجلس فقط في الركعة الأخيرة لقراءة التشهد كاملاً ثم يسلم، وهي هيئة منقولة وصحيحة.

وأضافت الشيخة زينب السعيد أن الهيئة الثانية المقبولة تشبه صلاة المغرب تماماً في صفة أدائها.

وتتم هذه الكيفية من خلال صلاة ركعتين متصلتين ثم الجلوس للتشهد الأوسط، يعقبه القيام مباشرة للإتيان بالركعة الثالثة والأخيرة التي يختم بها الصلاة بالتشهد الأخير والتسليم.

واختتمت أمين الفتوى توضيحها بالإشارة إلى الهيئة الثالثة والأكثر شيوعاً وهي الفصل التام بينهما.

حيث يؤدي المصلي ركعتي الشفع أولاً بنية نافلة الليل ثم يسلم وينهي الصلاة، ويقوم بعدها مباشرة للإتيان بركعة واحدة منفصلة ينوي بها الوتر ويختم بها ليلته.

هل يجوز أداء صلاة الوتر قبل الفجر بدقائق ؟

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن صلاة الوتر هي الصلاة التي يؤديها المسلم في الوقت ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر حيث تُختم بها صلاة الليل.

 وأوضح المركز أن التسمية جاءت من أدائها وترا سواء بركعة واحدة أو ثلاث ركعات أو أكثر من ذلك مؤكدا أنه لا يجوز جعلها شفعا. 

وجاء ذلك في إجابة المركز عن سؤال حول حكم وكيفية أداء صلاة الوتر لمن اعتاد تأخيرها لقبل الفجر ولكنه يستيقظ أحيانا بعد دخول وقت الفجر.

وأشار الأزهر في فتواه إلى أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن صلاة الوتر سنة مؤكدة وليست واجبة مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن في الحديث الذي رواه الترمذي.

 وأضاف أن كلمة الوتر بفتح الواو وكسرها تُطلق في اللغة على العدد الفردي كالواحد والثلاثة والخمسة ومنه ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر.

دار الإفتاء الشفع والوتر الشيخة زينب السعيد صلاة الوتر

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