قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفوجراف..مصر أكبر مستهلك للغاز الطبيعي على مستوى القارة الأفريقية
مبابي وأوليسي يغادران معسكر فرنسا مؤقتًا بعد ودية أيرلندا الشمالية.. وعودة مرتقبة قبل المونديال
الدعم النقدي يدخل حيز التنفيذ قريبًا.. تفاصيل موعد تطبيق المنظومة الجديدة
بيزنس الموت في مصر.. شبكة رسوم خفية للربح من أحزان الأسر
بعد انخفاض سعره.. أفضل طريقة لتخزين البيض فترة طويلة
وزير التخطيط لـ “الشيوخ”: خطة 2026/2027 “ديناميكية” لمواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية
امتحانات الإعدادية 2026|أمهات مصر : الطلاب أكدوا سهولة هندسة القاهرة وانجليزي الجيزة
رئيس الوزراء: إصلاحات تشريعية لتيسير إجراءات برنامج الطروحات الحكومية
الأخ ضد أخيه في كأس العالم.. قصص عائلية تشعل مونديال 2026
تحرك حكومي جديد لدعم صناعة الخيل العربي الأصيل وجذب الاستثمارات
مجموعة مصر | صدمة لإيران قبل المونديال.. سحب حصتها من تذاكر كأس العالم
50 قرشا دفعة واحدة.. تحرك جديد في أسعار صرف الدولار الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة ؟ .. أمين الفتوى يجيب

د. محمود شلبي
د. محمود شلبي
عبد الرحمن محمد

أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التهنئة بحلول العام الهجري الجديد جائزة من الناحية الشرعية ولا حرج فيها بتاتاً.

وأوضح شلبي أن الهجرة النبوية الشريفة تمثل حدثاً جليلاً ومحورياً في تاريخ الأمة الإسلامية، مشيراً إلى أن الفرح بها وإحياء ذكرى تدوينها يعد لوناً من ألوان الاحتفال المشروع الذي يتوافق تماماً مع مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء.

وذكر أمين الفتوى، خلال فتوى استندت إلى ضوابط الشرع الشريف اليوم الخميس، أنه لا يوجد أي خلاف على أن الهجرة النبوية تعد من أعظم وأبرز الأحداث في التاريخ الإسلامي.

وتابع أن اهتمام الإنسان المسلم بهذا الحدث، أو شعوره بالفرح والسرور جراء قدومه، أو مبادرته بتهنئة غيره من المسلمين بهذه المناسبة، يندرج كله تحت باب الاحتفال والمشروعية، مبيناً أن الاحتفال في جوهره يعكس معاني الفرح والتقدير والاهتمام، وهي أمور خالية تماماً مما يمنعها أو يحرمها في الشريعة.

وأشار الشيخ شلبي إلى أن تبادل عبارات التهنئة المتداولة بين الناس مثل "كل عام وأنتم بخير" أو "عام هجري مبارك" لا يمكن تصنيفها كبدعة محرمة كما يروج ويجهر به بعض الأشخاص.

وذكر أنها تدخل في نطاق الأمور المستحدثة الجائزة والمباحة التي لا تصطدم أو تتعارض مع أصول الدين الثابتة، بل إنها تندرج بوضوح تحت مظلة الفرح بنعم الله والامتثال للتذكير بأيامه العظيمة، مستشهداً في هذا السياق بقوله تعالى في القرآن الكريم: "وذكرهم بأيام الله"، وكذلك قوله عز وجل: "قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون".

هل الاحتفال برأس السنة الهجرية بدعة؟ 

وفي معرض رده وتفنيده لمزاعم من يعتبرون الاحتفال برأس السنة الهجرية بدعة وضلالة بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بفعله في حياته، صرح شلبي تفصيلاً: "ليس كل أمر أو ممارسة لم يطبقها أو يفعلها النبي تدخل تلقائياً في دائرة البدعة المحرمة".

وشرح أن البدعة المحرمة شرعاً هي تلك التي تخالف أصلاً من الأصول الشرعية المعتمدة، أو تهدف إلى إحداث وزيادة عبادة في الدين دون مستند أو سلطان شرعي، أما الأنماط والسلوكيات الجديدة التي توافق مقاصد الشريعة ولا تقف في مواجهتها فهي أمور مباحة ومستحبة.

واستطرد أمين الفتوى في حديثه موضحاً: "لو جرى التعامل مع كل المستحدثات المعاصرة على أنها محرمة، لصار لزاماً القول بأن ركوب الطائرة أو استخدام الإذاعة أو مشاهدة التلفزيون بدعة، وهذا أمر يجافي العقل والصحيح.. فالعبرة الأساسية تكمن في عرض هذه القضايا والمستجدات على قواعد الدين ومقاصده الكلية، فإذا وافقتها ولم تخالفها غدت جائزة".

ودعم الشيخ محمود شلبي فتواه بالاستدلال بموقف نبوي شريف مع الصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله عنه، حين استفسر منه النبي وأخبره بلال بأنه يصلي ركعتين تطوعاً عقب الفراغ من كل وضوء، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أقره على هذا الصنيع وأثنى على فعله ومبادرته، على الرغم من عدم صدور أمر نبوي مسبق يلزمه بذلك، وهو ما يبرهن بوضوح على أن الاجتهادات الفردية والمسالك التي تتوافق مع أصول الشريعة تعد مقبولة ومستساغة دينياً.

أمين الفتوى دار الإفتاء رأس السنة الهجرية بدعة التهنئة برأس السنة الهجرية شيخ محمود شلبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

عموتة

الأهلي يفتح خزائنه.. عموته على أعتاب القلعة الحمراء باتفاق تاريخي

الزمالك

بعد حديث رئيس طنجة.. من الأجنبي الذي ورط الزمالك في التعاقد مع معالي؟

أسعار الذهب

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟

محمد العدل

محمد العدل يثير الجدل: اللي هيشارك في مرتب عموتة يوفره لعياله أفضل

عموتة

سجل حافل بالإنجازات.. ماذا قدم المغربي حسين عموتة المرشح لتدريب الأهلي؟

بيزيرا

الزمالك يحسم مصير بيزيرا.. خالد الغندور يفاجئ الجميع بالقرار النهائي

ترشيحاتنا

ايمان عز الدين

أنوثة وجمال راقٍ.. إيمان عز الدين تسحر العيون بإطلالة ناعمة

ابراج اكيلة

بين الحلويات والأكلات الدسمة.. أبراج أكيلة لا تقاوم الطعام

الزبادي

قوي عظامك وقلبك.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي يوميًا؟

بالصور

كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات

كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات
كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات
كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات

أعراض وأسباب التهاب المفاصل الروماتويد

أعراض والاسباب التهاب المفاصل الروماتويد
أعراض والاسباب التهاب المفاصل الروماتويد
أعراض والاسباب التهاب المفاصل الروماتويد

كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟

كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟
كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟
كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟

أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل

أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل
أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل
أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل

فيديو

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد