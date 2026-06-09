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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

6 أعمال إنسانية نافعة يكتب لك بها أجر الصدقة .. الأزهر للفتوى يوضحها

الصدقة
الصدقة
إيمان طلعت

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن هناك ستة أعمال نافعة يكتب لك بها أجر الصدقة دون دفع مال.

وأوضح مركز الأزهر فى منشور له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن من جملة الأعمال التي يكتب لك بها أجر صدقة ، أولها طلاقة الوجه والتبسم ، وإظهار انشراح الصدر عند اللقاء ، فهي من أعمال الخير التي تؤلف القلوب ويؤجر عليها المسلم.

واستشهد بما أخرجه الترمذي ، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ)، وكذلك إرشاد الآخرين إلى فعل كل جميل .

والأخذ بأيديهم ومعاونتهم على ترك القبيح من التصرفات والأفعال ، فهو عمل إنساني عظيم عده سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الصدقات، مستدلاً بما أخرجه الترمذي ، أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: (وأمرُكَ بالمعروفِ ونَهيُكَ عنِ المنْكرِ صدقةٌ ).

ودلالة التائه الذي ضل علامة الطريق وإرشاده للوصول إلى وجهته، من فضائل الأعمال التي يُثاب عليها المسلم ، لما أخرجه الترمذي أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (إرشادُكَ الرَّجلَ في أرضِ الضَّلالِ لَكَ صدقةٌ).

وإعانة ضعيف البصر على قضاء حوائجه بالنظر له ، من صنائع المعروف التي ينال بها المسلم أجر الصدقة، لما أخرجه الترمذي أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (وبصرُكَ للرَّجلِ الرَّديءِ البصرِ لَكَ صدقةٌ ).

وإصلاح طريق المارة وتنحية كل ما يعوقهم حتى الشوكة ، أعمال إنسانية يُكافأ عليها المسلم بالثواب ، لما أخرجه الترمذي أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ( وإماطتُكَ الحجرَ والشَّوْكَ والعظمَ عنِ الطَّريقِ لَكَ صدقةٌ).

وبين أن سقي الماء بكل صوره كمن أفضل أنواع الصدقات ، وأن تعطي أخاك شربة ماء لك بها صدقة، لما أخرجه الترمذي أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ( وإفراغُكَ من دلوِكَ في دلوِ أخيكَ لَكَ صدقةٌ).

فضل الصدقة

1- الصدقة تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى.

2- تمحو الخطيئة وآثارها.

3- تعتبر وقاية من النار يوم القيامة.

4- يستظل المتصدق بها يوم القيامة، حيث إنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

5- فيها دواء للأمراض البدنية.

6- الصدقة هي دواء للأمراض القلبية.

7- المتصدق تدعو له الملائكة كل يوم.

8- تجعل الله يبارك في المال.

9- تطهر الإنسان وتخلصه من الفساد والحقد الذي يصيبه من جراء اللغو، والحلف، والكذب، والغفلة.

10- يضاعف الله للمتصدق أجره.

11- الصدقة صاحبها يدخل الجنة من باب خاص يقال له باب الصدقة.

12-سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.

13-دليلُ على صدق إيمان المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصَّدقَة بُرهانٌ).

14-تطهير المال ممّا قد يصيبه من الحرام خاصة عند التجار، بسبب اللغو، والحلف، والكذب.

15- الصدقة تدفع البلاء.

16-الصدقة هي انشراح الصدر، وطمأنينة القلب وراحته.

17-الصدقة سببٌ لدخول الجنة، ويُدعى صاحب الصدقة يوم القيامة من باب الصدقة.18-مضاعفة أجرالصدقة.

19-سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.

20- الصدقة تفتح لك الأبواب المغلقة.

21-تدفع ميتة السوء.

22-سبب سرور المتصدق ونضرة وجهه يوم القيامة.

23-الصدقة تسد سبعين بابًا من السوء في الدنيا.

24- أفضل ما ينتفع به الميت وخير ما يُهدى للميتفي قبره.

25- الصدقة هي أفضل الأعمال الصالحة والقربات إلى الله سبحانه وتعالى.

الصدقة أجر الصدقة انشراح الصدر فضل الصدقة

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