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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم .. اتحاد الكرة يعقد اجتماعًا لحسم ملفات المرحلة المقبلة

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
رباب الهواري

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعًا مهمًا ظهر اليوم السبت، لمناقشة عدد من الملفات المصيرية التي ترتبط بمستقبل المنتخبات الوطنية واللجان الفنية، إلى جانب اعتماد المشاركات القارية للأندية المصرية في الموسم الجديد.

يتصدر ملف تجديد عقد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، جدول أعمال الاجتماع، بعدما حظي باستمرار ثقة مجلس الإدارة عقب الأداء المميز الذي قدمه منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026. ويأتي الاجتماع لوضع اللمسات الأخيرة على بنود العقد الجديد، بما يضمن استمرار الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة استعدادًا للاستحقاقات القارية والدولية.

ويناقش المجلس أيضًا اختيار المدير الفني الجديد للاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تشير التوقعات إلى اقتراب شوقي غريب من تولي المنصب، مستفيدًا من خبراته الطويلة في قيادة المنتخبات الوطنية، وهو ما يجعله المرشح الأبرز لشغل هذه المهمة.

كما يشهد الاجتماع حسم ملف الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، إذ يتصدر معتمد جمال قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية، مع انتظار اعتماد التشكيل الكامل للجهاز الذي سيقود المنتخب خلال المرحلة المقبلة، استعدادًا للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

ومن المنتظر أن يعتمد مجلس الإدارة التشكيل الجديد للجنة الحكام، بعد الاستقرار على معظم أعضائها، حيث يتولى عصام عبد الفتاح رئاسة اللجنة، مع عودة تامر دري وحمدي القاضي للعمل ضمن تشكيلها، إلى جانب استمرار وجيه أحمد في منصب نائب رئيس اللجنة، وعزب حجاج مديرًا للجنة، في إطار خطة تطوير منظومة التحكيم خلال الموسم الجديد.

ويختتم مجلس الإدارة اجتماعه باعتماد أسماء الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية للموسم الجديد، حيث سيتم إرسال اسمي الزمالك وبيراميدز للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، بينما يمثل الأهلي وزد إف سي الكرة المصرية في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، تمهيدًا لإخطار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقائمة الرسمية للأندية المشاركة


 

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