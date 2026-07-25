قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا سمي شهر صفر الخير؟.. 10 أسباب ينبغي أن يعرفها كثيرون
استقرار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت.. وأقل سعر يسجل 50.40 جنيه
الجيش الأمريكي: أطلقنا النار على سفينة تجارية حاولت خرق الحصار على إيران
هبوط البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالبورصة والأسواق
هل يجوز جمع صلاة العصر قبل وقتها بسبب الحاجة؟ .. المفتي يجيب
ترامب: لن أسمح لارتفاع أسعار الوقود بالتأثير على قرار الحرب مع إيران
من الملاعب إلى الشاشة الكبيرة.. نجم مانشستر يرشح رونالدو لـ هوليوود
استمرار أم رحيل؟.. عموته يمنح لاعبي الأهلي فرصة قبل حسم القائمة
الرئيس الأمريكي: روسيا والصين وعدا بعدم مساعدة إيران في الحرب
منتخب مصر لكرة السلة للناشئات يفوز على كينيا في تصفيات الأفروباسكت
فيروس خطير يضرب 4 ولايات في أستراليا.. وتحرك عاجل من السلطات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| محمد رياض: «لن أعيش في جلباب أبي» الأنسب للتحول إلى عرض مسرحي.. حسام موافي يكشف سر تميز خلايا المخ

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
إسراء صبري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

محمد رياض: «لن أعيش في جلباب أبي» الأنسب للتحول إلى عرض مسرحي

كشف الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، عن العمل التلفزيوني الذي يرى أنه يمتلك جميع المقومات اللازمة لتقديمه على خشبة المسرح

حسن بديع: تدفق المعلومات سلاح ذو حدين.. وقد يتحول إلى أداة لنشر التضليل

أكد المحلل السياسي حسن بديع أن تدفق المعلومات يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الشفافية ودعم الوصول إلى الحقيقة، لكنه قد يتحول في الوقت نفسه إلى أداة خطيرة إذا لم يخضع لمعايير الدقة والتحقق، خاصة في ظل الانتشار السريع للمحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي

حسام موافي يكشف سر تميز خلايا المخ: الجلوكوز يصل إليها دون أنسولين

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن خلايا المخ تتمتع بخصوصية تميزها عن باقي خلايا الجسم، إذ يصل إليها الجلوكوز مباشرة دون الحاجة إلى هرمون الأنسولين، بما يضمن استمرار إمدادها بالطاقة اللازمة لأداء وظائفها الحيوية.

التدخل في الصراع سيكون سيئا.. ترامب: الصين وروسيا تعهدتا بعدم تزويد إيران بالأسلحة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قيام الصين أو روسيا بتزويد إيران بالأسلحة سيكون "أمرًا سيئًا للغاية" بالنسبة لهما، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن البلدين يشاركان في الصراع الإيراني بشكل مباشر، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

ثورة في حلول التخسيس الطبيعية .. مكمل غذائي مصري جديد يدخل مرحلة التصنيع والتسجيل

يشهد قطاع البحث العلمي في مصر خطوات متسارعة لتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات قابلة للتطبيق تخدم احتياجات المجتمع، وفي مقدمتها المجالات الصحية والغذائية. 

فرصة جديدة للمستبعدين من التموين | إعادة الدعم للمستحقين بعد فحص التظلمات

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتنقية منظومة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مؤكدة فتح الباب أمام المواطنين المستبعدين من بطاقات التموين للتقدم بتظلمات، مع التعهد بإعادة الدعم لكل من تثبت أحقيته بعد مراجعة البيانات، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز كفاءة منظومة الدعم.

الأنبا بنيامين : المنوفية لم تشهد أزمات طائفية أو نزاعات تتعلق بالكنائس

أكد الأنبا بنيامين، أستاذ اللاهوت الطقسي ومطران المنوفية وتوابعها، أن محافظة المنوفية تمثل نموذجًا مميزًا للوحدة الوطنية والتعايش بين المسلمين والمسيحيين، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدلات التعليم كان أحد أبرز العوامل التي ساهمت في ترسيخ قيم المواطنة والمحبة بين أبناء المحافظة.

محلل سياسي : التريند يسبق الحقيقة .. وسرعة السوشيال ميديا تهدد دقة المعلومات

أكد حسن بديع، المحلل السياسي، أن منصات التواصل الاجتماعي فرضت واقعًا إعلاميًا جديدًا أصبحت فيه سرعة تداول المعلومات تتقدم على التحقق من صحتها، ما جعل الأخبار المثيرة تحقق انتشارًا واسعًا قبل التأكد من دقتها.

خبير عسكري: المواجهة بين واشنطن وطهران انتقلت لمرحلة إعادة رسم قواعد الردع

قال العميد أيمن الروسان، الخبير العسكري، إن الولايات المتحدة تتفوق بشكل كبير على إيران، ولذلك تتجه طهران إلى اتباع أسلوب مختلف في القتال يقوم على المواجهة غير المتكافئة خلال المرحلة الحالية.

رئيس مكتب التنسيق يوجه نصيحة حاسمة لطلاب الثانوية العامة بشأن ترتيب الرغبات

أكد الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، أن ترتيب الرغبات بشكل صحيح يمثل أحد أهم عوامل نجاح الطالب في الحصول على الكلية التي تناسب مجموعه، داعيًا طلاب الثانوية العامة إلى التعامل مع استمارة التنسيق بدقة وعدم التسرع في تسجيل الرغبات.

محمد رياض حسام موافي التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأسبوع المقبل .. موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

التوقيت الشتوي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا يوم جمعة

العدادات الكودية

تحويل العدادات الكودية دون تصالح لهذه الفئات.. هل أنت منهم؟

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

الزمالك

صدمة جديدة في الزمالك وإيقاف قيد جديد لمدة 3 فترات

احمد جلال

بكلمات مؤثرة.. محمد جلال عبد القوي يكتب لأول مرة بعد وفاة نجله

حالة الطقس

تحذير من حالة الطقس .. اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة

الذهب

تحذير برلماني: لا تبيع ذهبك الآن إلا للضرورة.. والشراء يكون على مراحل

ترشيحاتنا

البنتاجون

"البنتاجون": ترشيح "كيفن دي أدميرال" قائداً للجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا

موجة تضخم جديدة

النينيو وأزمة الطاقة يهددان العالم بموجة تضخم جديدة

رئيس الوزراء الفرنسي

رئيس الوزراء الفرنسي: نشر أكثر من ألف عسكري لدعم رجال الإطفاء.. ومستوى الحرائق غير مسبوق

بالصور

حموضة وتهيج واضطرابات.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

تخلص من النمل نهائيًا.. طرق فعالة تمنع عودته إلى المنزل .. متى تحتاج إلى شركة مكافحة حشرات؟

تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا

بيطري المنيا: ضبط 324 كيلو جرامًا لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك

حملات بيطرية مكثفة
حملات بيطرية مكثفة
حملات بيطرية مكثفة

لماذا تظهر رائحة المجاري في الحمام فجأة؟.. 8 أسباب وطرق الحل بدون سباك

لماذا تظهر رائحة المجاري في الحمام فجأة؟
لماذا تظهر رائحة المجاري في الحمام فجأة؟
لماذا تظهر رائحة المجاري في الحمام فجأة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد