أمير هشام: شوقي غريب ومعتمد جمال أبرز المرشحين لهذين المنصبين

أكد الإعلامي أمير هشام، أن اتحاد كرة القدم المصري سيعقد اجتماعًا هامًا اليوم السبت، للتشاور حول بعض الملفات الخاصة بصياغة بنود عقد حسام حسن وما يتضمنه من زيادة رواتب.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية: سيناقش الاتحاد أيضا ملف شوقي غريب والمرشح لمنصب المدير الفني للجبلاية.

وأضاف أمير هشام: أيضا الملف الثالث الذي سيتم مناقشته هو تعيين الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأوليمبي.. ومعتمد جمال أبرز المرشحين لها.

وأشار أمير هشام إلى أن الملف الرابع على طاولة اتحاد الكرة أيضا يخص تعيين لجنة جديدة لإدارة الحكام في الموسم المقبل، وأبرز الأسماء المرشحة هو عصام عبدالفتاح.