قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكم على عمرو أديب بتهمة سب وقذف مرتضى منصور.. اليوم
إصابة 8 فلسطينيين برصاص المستوطنين في الضفة الغربية
أمير هشام: شوقي غريب ومعتمد جمال أبرز المرشحين لهذين المنصبين
دعاء اليوم 11 صفر.. 8 آيات قرآنية تفتح لك جميع الأبواب المغلقة
منتخب البرازيل يحدد برنامج المباريات الودية قبل الاستحقاقات القادمة
تفاصيل سعر الدولار في السوق الرسمية الآن
تخلص من النمل نهائيًا.. طرق فعالة تمنع عودته إلى المنزل .. متى تحتاج إلى شركة مكافحة حشرات؟
الدفاع المدني السعودي يطلق إنذارًا للتحذير من خطر محتمل في جازان
أفلام ومسلسلات مميزة.. منى شلبي رحلة فنية استثنائية في عيد ميلادها
أمير هشام: بن رمضان مستمر مع الأهلي بعد توقف مفاوضات قطر لضمه
ملك أحمد زاهر لـ صدى البلد : لا أهتم بالانتقادات.. وسعيدة بحب الجمهور لي .. التنوع في الأدوار ضروري لإثبات الموهبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: شوقي غريب ومعتمد جمال أبرز المرشحين لهذين المنصبين

اتحاد الكرة المصري
اتحاد الكرة المصري
يارا أمين

أكد الإعلامي أمير هشام، أن اتحاد كرة القدم المصري سيعقد اجتماعًا هامًا اليوم السبت، للتشاور حول بعض الملفات الخاصة بصياغة بنود عقد حسام حسن وما يتضمنه من زيادة رواتب.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية: سيناقش الاتحاد أيضا ملف شوقي غريب والمرشح لمنصب المدير الفني للجبلاية.

وأضاف أمير هشام: أيضا الملف الثالث الذي سيتم مناقشته هو تعيين الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأوليمبي.. ومعتمد جمال أبرز المرشحين لها.

وأشار أمير هشام إلى أن الملف الرابع على طاولة اتحاد الكرة أيضا يخص تعيين لجنة جديدة لإدارة الحكام في الموسم المقبل، وأبرز الأسماء المرشحة هو عصام عبدالفتاح.

الإعلامي أمير هشام اتحاد كرة القدم المصري حسام حسن معتمد جمال عصام عبدالفتاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأسبوع المقبل .. موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

التوقيت الشتوي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا يوم جمعة

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال أيام ..سجل بياناتك هنا لمعرفة درجاتك

العدادات الكودية

تحويل العدادات الكودية دون تصالح لهذه الفئات.. هل أنت منهم؟

تنسيق الجامعات

عاجل.. كليات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2026

إجازة المولد النبوي

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة المولد النبوي 2026.. هل يحصل الموظفون على 3 أيام راحة؟

حالة الطقس

أصعب أيام موجة الحر.. الأرصاد تحذر من طقس غدا السبت

الزمالك

صدمة جديدة في الزمالك وإيقاف قيد جديد لمدة 3 فترات

ترشيحاتنا

مونوريل شرق النيل

تبدأ من 20 جنيها.. 35 محطة مونوريل جديدة تربط القاهرة بالعاصمة الجديدة و6 أكتوبر

إجازة المولد النبوي

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة المولد النبوي 2026.. هل يحصل الموظفون على 3 أيام راحة؟

السكة الحديد

«السكة الحديد» تعلن عن 6 وظائف قيادية جديدة.. تفاصيل وشروط

بالصور

تخلص من النمل نهائيًا.. طرق فعالة تمنع عودته إلى المنزل .. متى تحتاج إلى شركة مكافحة حشرات؟

تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا

بيطري المنيا: ضبط 324 كيلو جرامًا لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك

حملات بيطرية مكثفة
حملات بيطرية مكثفة
حملات بيطرية مكثفة

لماذا تظهر رائحة المجاري في الحمام فجأة؟.. 8 أسباب وطرق الحل بدون سباك

لماذا تظهر رائحة المجاري في الحمام فجأة؟
لماذا تظهر رائحة المجاري في الحمام فجأة؟
لماذا تظهر رائحة المجاري في الحمام فجأة؟

قبل أن تتحول إلى خسائر كبيرة.. علامات تدل على وجود تسريب مياه في منزلك

علامات تدل على وجود تسريب مياه في منزلك
علامات تدل على وجود تسريب مياه في منزلك
علامات تدل على وجود تسريب مياه في منزلك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد