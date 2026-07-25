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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام يكشف سر مخاطبة لجنة التراخيص باتحاد الكرة لـ 8 أندية

اتحاد الكرة المصري
اتحاد الكرة المصري
يارا أمين

أكد الإعلامي أمير هشام، أن اتحاد الكرة خاطب 8 أندية من أجل إرسالة كافة المستندات المطلوبة قبل اغلاق المدة قبل الثانية عشر ظهرًا، وتمت مخاطبة الـ8 أندية لإرسال كافة المستندات.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية: الأندية هي الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري وسيراميكا وسموحة وزد، وانبي، والاتحاد طلب تقديم ردود بشأن كافة الاحكام والقرارات الصادرة من لجنة اوضاع اللاعبين والجهات القضائية وكذلك الاحكام الصادرة من المحكمة الدولية.

وأضاف أمير هشام: الخطاب طالب بضرورة ارفاق ما يثبت تسديد جميع المستحقات في الوقت القانوني، ومخاطبة الـ8 أندية لأنه في حالة عدم استيفاء أي نادٍ لكل بنود الرخصة، سوف يتم ترشيح فريق آخر للمشاركة بدلا منه في بطولات الأندية الإفريقية.

وأتم:  إدارة التراخيص طلبت من الأندية تقديم ردود ومستندات بشأن كافة الأحكام والقرارات الصادرة ضدها من لجنة أوضاع اللاعبين والجهات القضائية المختصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، وكذلك الأحكام الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، مع إرفاق ما يثبت أي إجراءات قانونية اتخذها النادي، بما في ذلك الطعون أو الاستئنافات المقدمة بشأن تلك الأحكام، وذلك ضمن متطلبات نظام التراخيص المعتمد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

الإعلامي أمير هشام اتحاد الكرة الأهلي الزمالك بيراميدز سيراميكا سموحة

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