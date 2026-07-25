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رائحة كريهة في الغسالة.. 7 أسباب وحلول بسيطة للعلاج السريع
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رائحة كريهة في الغسالة.. 7 أسباب وحلول بسيطة للعلاج السريع

رائحة كريهة في الغسالة؟ 7 أسباب وحلول بسيطة
رائحة كريهة في الغسالة؟ 7 أسباب وحلول بسيطة
أسماء عبد الحفيظ

 

إذا لاحظت انبعاث رائحة غير مستحبة من الغسالة، فلا تتجاهل الأمر، لأن السبب غالبًا يكون تراكم الرطوبة أو بقايا المنظفات أو نمو العفن والبكتيريا داخل بعض الأجزاء المخفية. والخبر الجيد أن معظم هذه الأسباب يمكن علاجها بسهولة.

رائحة كريهة في الغسالة؟ 7 أسباب وحلول بسيطة

في هذا التقرير نستعرض أبرز أسباب الرائحة الكريهة في الغسالة وكيفية التخلص منها، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1- ترك باب الغسالة مغلقًا بعد الاستخدام

  • إغلاق الباب مباشرة بعد انتهاء الغسيل يحبس الرطوبة داخل الحلة، ما يوفر بيئة مثالية لنمو العفن والبكتيريا.
  • الحل: اترك باب الغسالة مفتوحًا لمدة ساعة أو ساعتين بعد كل غسلة حتى تجف من الداخل.

2- اتساخ الإطار المطاطي

  • في الغسالات الأوتوماتيك، يتجمع الماء وبقايا الأوساخ والمنظفات داخل الإطار المطاطي المحيط بالباب، ما يؤدي إلى ظهور رائحة كريهة.
  • الحل: نظف الإطار بقطعة قماش مع ماء دافئ وقليل من الخل أو منظف مخصص، مع تجفيفه جيدًا.

3- تراكم بقايا المنظفات والمنعم

  • استخدام كميات كبيرة من مسحوق الغسيل أو منعم الأقمشة قد يترك رواسب داخل الغسالة تتحول مع الوقت إلى مصدر للرائحة.
  • الحل: استخدم الكمية الموصى بها من المنظفات ونظف درج المسحوق بانتظام.

4- انسداد فلتر الغسالة

  • قد تتجمع في الفلتر خيوط الأقمشة، والشعر، والعملات المعدنية، وبقايا الأوساخ، ما يسبب رائحة كريهة.
  • الحل: نظف الفلتر دوريًا وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة.

5- عدم تشغيل دورة تنظيف

  • تشغيل الغسالة دائمًا على درجات حرارة منخفضة قد يسمح بتراكم البكتيريا والعفن.
  • الحل: شغل دورة تنظيف فارغة على درجة حرارة مرتفعة مرة كل شهر باستخدام منظف مخصص للغسالات أو وفق تعليمات الشركة المصنعة.
رائحة كريهة في الغسالة؟ 7 أسباب وحلول بسيطة 

6- تصريف المياه بشكل غير جيد

  • إذا كانت مياه الصرف لا تخرج بالكامل، فقد تتراكم داخل الخرطوم أو المضخة وتسبب رائحة غير مستحبة.
  • الحل: افحص خرطوم الصرف وتأكد من عدم وجود انسداد أو التواء.

7- ترك الملابس المبللة داخل الغسالة

  • ترك الملابس لساعات بعد انتهاء دورة الغسيل يؤدي إلى ظهور رائحة عفن تنتقل إلى الحلة والملابس.
  • الحل: أخرج الملابس فور انتهاء الغسيل وانشرها للتجفيف.

كيف تمنع عودة الرائحة؟

  • اترك باب الغسالة ودرج المنظفات مفتوحين بعد الاستخدام.
  • نظف الفلتر والإطار المطاطي بانتظام.
  • لا تفرط في استخدام المنظفات.
  • شغل دورة تنظيف شهرية.
  • أخرج الملابس مباشرة بعد انتهاء الغسيل.
  • تأكد من تهوية المكان الذي توجد فيه الغسالة.
الغسالة رائحة كريهة رائحة كريهة في الغسالة 7 أسباب وحلول بسيطة ترك باب الغسالة مغلقًا بعد الاستخدام اتساخ الإطار المطاطي تراكم بقايا المنظفات والمنعم رائحة كريهة في الغسالة 7 أسباب وحلول بسيطة

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رائحة كريهة في الغسالة.. 7 أسباب وحلول بسيطة للعلاج السريع

رائحة كريهة في الغسالة؟ 7 أسباب وحلول بسيطة
رائحة كريهة في الغسالة؟ 7 أسباب وحلول بسيطة
رائحة كريهة في الغسالة؟ 7 أسباب وحلول بسيطة

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