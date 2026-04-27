الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حطي الحاجة دي في الغسالة .. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة

حطي الحاجة دي في الغسالة.. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة
حطي الحاجة دي في الغسالة.. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة
أسماء عبد الحفيظ

مع تكرار الغسيل واستخدام المساحيق التقليدية، تلاحظ كثير من السيدات أن الملابس تفقد بريقها تدريجيًا، وتظهر عليها روائح غير مرغوبة أو بقع يصعب التخلص منها. ورغم تجربة أنواع مختلفة من المنظفات، تبقى النتيجة أحيانًا غير مُرضية. لكن المفاجأة أن الحل قد يكون بسيطًا جدًا وموجودًا في كل بيت، ولا يحتاج إلى تكلفة إضافية أو مجهود كبير.

حيل تساعد فى تنظيف الغسيل والغسالة من الداخل

في هذا التقرير، نكشف لك سرًا بسيطًا يمكن أن يحدث فرقًا واضحًا في نظافة الملابس، وهو استخدام الخل الأبيض داخل الغسالة، لخبيرة الإقتصاد المنزلى هبه محمد.

الخل الأبيض بطل خفي في تنظيف الملابس
قد يبدو استخدام الخل في الغسيل فكرة غريبة للبعض، لكنه في الحقيقة من أقدم الحيل المنزلية التي استخدمتها “ستات زمان”. يتميز الخل بقدرته على إزالة الروائح الكريهة، وتفكيك بقايا المساحيق، كما يساعد في الحفاظ على ألوان الملابس ومنع بهتانها.

كل ما عليكِ فعله هو إضافة نصف كوب من الخل الأبيض إلى درج المنعم في الغسالة، أو مباشرة مع دورة الشطف. وستلاحظين أن الملابس أصبحت أكثر نعومة ونظافة، دون الحاجة لاستخدام كميات كبيرة من المنعمات الكيميائية.

إزالة الروائح المستعصية بسهولة
إذا كنتِ تعانين من بقاء رائحة العرق أو الرطوبة في بعض الملابس، فالخل هو الحل المثالي. فهو يعمل على قتل البكتيريا المسببة للروائح، ويترك الملابس برائحة نظيفة ومنعشة دون أي أثر لرائحة الخل بعد الغسيل.

الحفاظ على ألوان الملابس
من المشكلات الشائعة بهتان الألوان بعد عدة غسلات. يساعد الخل الأبيض على تثبيت الألوان داخل الأقمشة، ما يحافظ على مظهرها لفترة أطول. لذلك، يُنصح باستخدامه خاصة مع الملابس الداكنة.

تنظيف الغسالة نفسها
ليس فقط الملابس، بل إن الخل يعمل أيضًا على تنظيف الغسالة من الداخل. مع الوقت، تتراكم بقايا المساحيق والرواسب داخل الجهاز، ما قد يؤثر على كفاءته. تشغيل دورة غسيل فارغة مع كوب من الخل يساعد في تنظيف الأنابيب والتخلص من الروائح الكريهة.

تنعيم الأقمشة بشكل طبيعي
بدلًا من استخدام منعمات الأقمشة التي تحتوي على مواد كيميائية، يمكن الاعتماد على الخل كبديل طبيعي وآمن. فهو يجعل الملابس أكثر نعومة دون أن يسبب حساسية للجلد، خاصة للأطفال.

نصائح مهمة قبل الاستخدام
رغم فوائد الخل، يجب استخدامه باعتدال وعدم الإفراط في الكمية. كما يُفضل عدم خلطه مع الكلور، لأن ذلك قد ينتج عنه تفاعلات غير آمنة. كذلك، يجب التأكد من نوع الأقمشة، فبعض الأقمشة الحساسة قد تحتاج إلى عناية خاصة.

نتيجة بسيطة فرق كبير
هذه الحيلة البسيطة قد تبدو غير مهمة، لكنها قادرة على إحداث فرق واضح في نظافة ملابسك ورائحتها. ومع الاستمرار في استخدامها، ستلاحظين تحسنًا كبيرًا دون الحاجة لإنفاق المزيد من المال على منتجات إضافية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ " صدي البلد " سر الاقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

وجود سحـ ـجات أسفل قدم عروس بورسعيد.. ممثل الطب الشرعي: ماتـ ـت مخـ ـنوقة| فيديو

نتنياهو

نتنياهو يتلقى صدمتين خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

رئيس جامعة كفر الشيخ ..

رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح وحدة الذكاء الاصطناعي بكلية الزراعة | صور

محافظ كفر الشيخ...

بمعدة كنس حديثة .. محافظ كفر الشيخ يعلن دعم منظومة النظافة العامة | صور

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتفقد ماكينة تخطيط الطرق الجديدة | صور

بالصور

حطي الحاجة دي في الغسالة .. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة

حطي الحاجة دي في الغسالة.. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة
حطي الحاجة دي في الغسالة.. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة
حطي الحاجة دي في الغسالة.. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة

الصداع مش طبيعي .. 6 أسباب خطيرة مش واخد بالك منها

الصداع
الصداع
الصداع

طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق

طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق
طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق
طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق

طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية بطعم المطاعم خطوة بخطوة

كبسة
كبسة
كبسة

فيديو

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

المزيد