قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفزة بـ61.7% في التجارة.. أرقام تكشف قوة التحالف الاقتصادي بين مصر والإمارات
إيران ترفض عرضا أمريكيا مقابل عدم مهاجمة إسرائيل
معاريف: ترامب بحث مع نتنياهو انسحاب إسرائيل من مواقع جنوبي لبنان وجبل الشيخ في سوريا
ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن توقعات المنتخب المصري في كأس العالم 2026
ألمانيا تكتسح كوراساو 7-1 في المجموعة الخامسة للمونديال
شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الاسعار الفترة المقبلة.. أعرف هيوصل كام
مفاجأة لعشاق آبل.. انخفاض غير مسبوق في سعر AirPods Pro 3
عاوز يختصر الطريق.. القبض على قائد سيارة نقل سار عكس الاتجاه بالمنيا
وزير الخارجية يؤكد أهمية مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان
خالد عبدالغفار: تطوير التعاون مع صربيا في القطاع الصحي
برلماني: تطوير الطريق الدولي الساحلي خطوة استراتيجية لدعم التنمية وربط الموانئ المصرية
ما هي الفئات الموقوف بطاقتها التموينية؟.. مساعد وزير التموين يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إمبابي: الاتفاق الأمريكي الإيراني يقترب من الحسم.. والضمانات ما زالت تمثل العقبة الأبرز

أحمد إمبابي
أحمد إمبابي
رنا عبد الرحمن

أكد أحمد إمبابي، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، أن المؤشرات الحالية تعكس وجود تقدم ملحوظ في مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى أن الأجواء العامة للتفاوض تشهد حالة من التوافق بين الأطراف المعنية والوسطاء بشأن عدد من البنود الرئيسية المطروحة على طاولة النقاش.

وخلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أوضح إمبابي أن إلغاء الاجتماع الحضوري المرتقب والاكتفاء بالتوقيع الإلكتروني لا يعكس تعثرًا أو فشلًا في المفاوضات، وإنما يرتبط باعتبارات لوجستية وتنظيمية، مؤكدًا أن هناك انفراجة إيجابية في مسار التفاهمات الجارية بين واشنطن وطهران.

وأشار إلى أن الجانب الأمريكي أبدى تفاؤلًا بإمكانية إتمام الاتفاق خلال الفترة الحالية، حيث تحدثت تصريحات أمريكية عن قرب توقيعه، في حين لا يزال الجانب الإيراني يتمسك بالحصول على ضمانات واضحة تتعلق بعدد من الملفات الحساسة، وفي مقدمتها البرنامج النووي ومستقبل عمليات تخصيب اليورانيوم.

وأضاف أن طهران تسعى إلى الحصول على تعهدات تضمن الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية وعدم تعرضها لضغوط جديدة مستقبلاً، إلى جانب مطالب تتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات المائية في العالم، ويعد ورقة ضغط مهمة استخدمتها إيران خلال السنوات الماضية في تعاملها مع الولايات المتحدة والقوى الدولية.

وأوضح إمبابي أن المشهد الإقليمي المحيط بالمفاوضات يزيد من تعقيد عملية التوصل إلى اتفاق نهائي، خاصة في ظل الموقف الإسرائيلي الذي يثير العديد من التساؤلات بشأن طبيعة الضمانات التي يمكن أن تحول دون أي تصعيد عسكري أو أعمال عدائية قد تؤثر على استقرار المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن التطورات الجارية في المنطقة، لا سيما على الساحة اللبنانية، تفرض نفسها بقوة على مسار المفاوضات، موضحًا أن استمرار الاعتداءات على الجنوب اللبناني يجعل ملف الأمن الإقليمي حاضرًا بقوة في أي تفاهمات محتملة بين واشنطن وطهران.

كما لفت إلى وجود اعتراضات وتحفظات داخل إيران تجاه الاتفاق المرتقب، حيث ترى بعض الدوائر السياسية أن التفاهمات الحالية قد تتضمن تنازلات تحتاج إلى مراجعة وضمانات إضافية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الاتفاق على الصمود والاستمرار على المدى الطويل.

وأكد رئيس تحرير مجلة روزاليوسف أن مصر تتابع هذه التطورات باهتمام كبير، ليس فقط من زاوية الاتفاق ذاته، وإنما من منظور أشمل يرتبط بمستقبل الأمن الإقليمي وترتيبات المنطقة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحولات السياسية والأمنية المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط.

واختتم إمبابي تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح الاتفاق، حال إتمامه، قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التهدئة الإقليمية وإعادة ترتيب العلاقات بين عدد من القوى الفاعلة في المنطقة، إلا أن نجاح هذه المرحلة سيظل مرتبطًا بمدى التزام جميع الأطراف بالضمانات والتفاهمات التي سيتم الاتفاق عليها.

مصر الشرق الاوسط طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

سعر الذهب عيار 21

1400 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الذهب عيار 21 من القمة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

صورة تعبيرية

فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل غدا.. ومقدم الحجز 100 ألف جنيه

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

الشهادة الإعدادية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم؟

ترشيحاتنا

أثار الحكيم

«مينفعش اتريق على اللى خالقني» آثار الحكيم تنتقد فيلم برشامة

تخرج ابن مي فاروق

مي فاروق تحتفل بتخرج نجلها مالك: فخورة إنك ابني

مرزبان

بعد حادث التصادم.. محطات في علاقة محمد مرزبان بالدراجات النارية

بالصور

نادي السيارات يطلق أولى تدريبات "أوتو سلالوم" استعدادا لإقامة أول بطولة من نوعها في مصر.. بالصور

تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم

تمهيدا للعرض.. طرح البوسترات الفردية لفيلم ابن مين فيهم.. صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

بعد نجاح «علي كلاي».. درة تدرس أكثر من عرض لرمضان 2027 وتواصل "قلب شمس"

درة
درة
درة

مخاطر عند تناول البازلاء الخضراء | احذرها

البازلاء
البازلاء
البازلاء

فيديو

شاب مصري

شاب يرفع العلم المصري داخل المسجد الأقصى ويثير تفاعلًا واسعًا | صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد