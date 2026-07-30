مد التقديم في المدارس المصرية الألمانية حتى 31 أغسطس .. سجل الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مد فترة التقديم في المدارس المصرية الألمانية (ADS) للعام الدراسي 2026 / 2027 حتى يوم 31 أغسطس 2026، وذلك عبر الرابط التالي: https://ads.student.app.emerald.education/ ، وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أولياء الأمور للتقدم لأبنائهم

ويشمل قرار مد التقديم في المدارس المصرية الألمانية ، على فرعي المدارس المصرية الألمانية بمدينة السادس من أكتوبر والكرمة سيتي بطريق العين السخنة.

المدارس المصرية الألمانية

وتأتي المدارس المصرية الألمانية ضمن مبادرة "100 مدرسة مصرية ألمانية" التي تنفذها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الجانب الألماني، وبدعم من السفارة الألمانية بالقاهرة، ومعهد جوته، والإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج (ZfA)، بهدف تقديم نموذج تعليمي متطور يجمع بين جودة التعليم المصري والخبرات التعليمية الألمانية، وفق أحدث المعايير التربوية الدولية، كما تُدار سلسلة المدارس المصرية الألمانية برعاية شركة إميرالد للتطوير التعليمي لضمان تقديم تجربة تربوية بأعلى المعايير التعليمية.

وتؤكد الوزارة أن التقديم يتم حصريًا من خلال الرابط الإلكتروني المخصص، ولن يُقبل أي طلب تقديم يتم بأي وسيلة أخرى، أو خارج الفترة الزمنية المعلنة، وذلك التزامًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وتشير الوزارة إلى أن المدارس المصرية الألمانية تقدم نظامًا تعليميًا متكاملًا يبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، ويجمع هذا النظام بين المنهج المصري وتعليم اللغة والثقافة الألمانية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

كما تدرس المناهج بلغات متعددة، حيث تُعد اللغة الألمانية لغة التدريس الأساسية، إلى جانب تدريس اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية المصرية بما يعزز الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم الثقافية المصرية، فيما تُدرَّس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية ثانية اعتبارًا من الصف الأول الابتدائي، وتُدرَّس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثالثة بدءًا من المرحلة الإعدادية، كما يتم تدريس مادتي الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية.

وتتيح المدارس المصرية الألمانية للطلاب، وفقًا للضوابط المعتمدة، فرصة الحصول على شهادة لغة ألمانية معتمدة من معهد جوته في حال التقدم للاختبارات، كما يحصل الطالب عند التخرج على شهادة الثانوية العامة المصرية أو البكالوريا المصرية.

وتنوه الوزارة إلى أن القبول بالمرحلة الأولى من رياض الأطفال (KG1) يقتصر على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات في 1 أكتوبر 2026، وذلك وفقًا للشروط والضوابط المنظمة للقبول، وبناءً على نتائج المقابلات الشخصية للتلاميذ، في إطار خطة التشغيل التدريجي المعتمدة للمبادرة.