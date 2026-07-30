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أبو العينين : أحذر من الانسياق وراء الشائعات والدعوات المغرضة لإثارة البلبلة ونشر الفوضى
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أبو العينين : حادث ميناء دمياط يؤكد جاهزية الدولة .. ووحدة المصريين الحصن الأقوى لحماية الوطن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو العينين : أحذر من الانسياق وراء الشائعات والدعوات المغرضة لإثارة البلبلة ونشر الفوضى

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

أبو العينين: 

القيادة السياسية قادرة على حماية أمن مصر.. والشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته

مصر دولة قوية وكبيرة تمتلك من القوة والإرادة ما يمكنها من الدفاع عن مقدراتها  

نؤكد دعمنا الكامل للقيادة السياسية في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية الأمن القومي 

القيادة السياسية ستتخذ كل ما يلزم للحفاظ على أمن الوطن وحماية مصالحه العليا 

نثمن بيان الحكومة وإعلان نتائج التحقيقات بكل شفافية لإطلاع الرأي العام على الحقائق 

ندين حادث دمياط.. أمن مصر وسيادتها ومرافقها الحيوية خطوط حمراء لا يجوز المساس بها

وعي المصريين واصطفافهم خلف دولتهم خط الدفاع الأول لحماية أمن الوطن واستقراره

أجهزة الدولة تعاملت بكفاءة في تفعيل خطط الطوارئ واحتواء الموقف والحد من تداعياته

حذر النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، من الانسياق وراء الشائعات والدعوات المغرضة التي تستهدف إثارة البلبلة ونشر الفوضى، مؤكدًا أن وعي المواطنين والتزامهم بالمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن القومي واستقرار الدولة، خاصة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

وأكد أبو العينين ثقته الكاملة في قدرة مؤسسات الدولة المصرية على التعامل بحكمة وحسم مع حادث ميناء دمياط، مشيدًا بسرعة تحرك الأجهزة المعنية وتفعيل خطط الطوارئ واحتواء الموقف والحد من تداعياته، بما يعكس جاهزية الدولة وكفاءة مؤسساتها في مواجهة مختلف التحديات.

وثمن نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية بيان الحكومة وإعلان نتائج التحقيقات الأولية بكل شفافية، مؤكدًا أن إطلاع الرأي العام على الحقائق في توقيتها المناسب يعكس نهج الدولة القائم على الوضوح والمسؤولية، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم.

وشدد أبو العينين على إدانته الكاملة لحادث ميناء دمياط، مؤكدًا أن أمن مصر وسيادتها ومنشآتها الحيوية خطوط حمراء لا يجوز المساس بها، وأن الدولة المصرية تمتلك من القوة والإرادة ما يمكنها من الدفاع عن مقدراتها وحماية مصالحها الوطنية في مواجهة أي تهديد.

وأكد دعمه الكامل للقيادة السياسية في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية الأمن القومي، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية قادرة على اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على أمن الوطن وصون مصالحه العليا، وأن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته في مواجهة أي تحديات.

واختتم أبو العينين تصريحاته بالتأكيد على أن وعي المصريين واصطفافهم خلف دولتهم يمثلان خط الدفاع الأول عن أمن الوطن واستقراره، داعيًا الجميع إلى تحري الدقة وعدم الالتفات إلى أي محاولات تستهدف النيل من استقرار الدولة أو بث الفوضى بين المواطنين.

أبو العينين النائب محمد أبو العينين حادث ميناء دمياط ميناء دمياط مجلس النواب

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