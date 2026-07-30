زاد 20 جنيها .. الذهب يرتفع الآن

ارتفع سعر الذهب في مصر بعد ساعات من بدء تعاملات مساء اليوم الخميس 30-7-2026 بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب يصعد

سجل سعر الذهب في مصر ارتفاعاً بقيمة 20 جنيها في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في مصر في آخر تحديث له 5935 جنيها.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة 6782 جنيها للشراء و6708 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6217 جنيها للشراء و6149 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5935 جنيها للشراء و5870 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5087 جنيها للشراء و 5031 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب 47.48 ألف جنيها للشراء و49.96 ألف جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4107 دولار للشراء و 4100 دولار للبيع.