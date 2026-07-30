نزل 80 جنيها.. سعر الذهب الآن

انخفض سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-7-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب يرتفع

بلغ متوسط سعر جرام الذهب 80 جنيها على أساس أسبوعي بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب اليوم

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 5915 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6760 جنيها للشراء و6691 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6196 جنيها للشراء و6144 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5915 جنيها للشراء و5855 جنيها.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5070 جنيها للشراء و5018 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 47.32 ألف جنيه للشراء و46.84 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب 4082 دولارا للشراء و4081 دولارا للبيع.