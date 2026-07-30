نبيل فهمي يستنكر استهداف سفينتين بدمياط.. ويحذر من محاولات جبانة لتوسيع الصراع

أعرب نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية عن استنكاره بأشد العبارات للاستهداف الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية يوم 29 يوليو الجاري، والذي تبين وفقاً لبيان مجلس الوزراء المصري أنه ناتجٌ عن طائرة مسيرة.

استهداف سفينتين بدمياط

وشدد فهمي على أن هذا الاستهداف، يُمثل عدواناً مرفوضاً ومداناً على المقدرات المصرية، وحذر من مغبة ما قد يقدم عليه بعض الأطراف من محاولات، يائسة وجبانة، لتوسيع رقعة الصراع الإقليمي الدائر في المنطقة والدخول في مغامرات غير محسوبة.

وأكد فهمي مجدداً على أن الاعتداءات على الدول العربية مرفوضة على طول الخط، مشيرا إلى دور مصر الواضح من بداية الحرب المتواصلة منذ فبراير الماضي في العمل بشكل جاد ومتواصل لإيجاد مخرج للأزمة المستحكمة، والسعي لدى الأطراف لخفض التصعيد على أساس يُنهي الاعتداءات ويحفظ للدول العربية أمنها وسيادتها، والأمن والاستقرار للجميع.