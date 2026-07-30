سداد مخالفات المرور أونلاين 2026.. خطوات الاستعلام والدفع بسهولة

شهدت خدمات الاستعلام عن مخالفات المرور وسداد مخالفات المرور أونلاين اهتمامًا متزايدًا من جانب أصحاب السيارات والمركبات، بالتزامن مع استمرار إتاحة الخدمات الرقمية التي تسهل إنجاز المعاملات، من دون الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية، وذلك في إطار التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية التي تستهدف توفير الوقت والجهد وتقليل الازدحام، حيث يمكن للمواطنين معرفة قيمة المخالفات المسجلة على مركباتهم وسدادها إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية المخصَّصة لذلك.

ما أنواع المخالفات المرورية؟

تنقسم المخالفات المرورية إلى أكثر من نوع وفقًا لطبيعتها، وتشمل مخالفات لا تسبب ضررًا بالغًا، مثل تجاوز السرعة المحددة أو استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة، وهي من المخالفات التي تستوجب توقيع الجزاءات المقررة وفقًا للقانون.

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كما توجد مخالفات لا يمكن التظلم منها، مثل قيادة السيارة دون امتلاك رخصة سارية، أو التلاعب بالأرقام والحروف الموجودة في اللوحة المعدنية للسيارة، وهي مخالفات تخضع للإجراءات القانونية المقررة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

يمكن للمواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع بوابة المرور الإلكترونية.

الضغط على «استعلام».

الضغط على «استمرار».

اختيار «إدخال رقم الرخصة» أو «إدخال الحروف الموجودة على اللوحة».

في حال اختيار رقم الرخصة، يتعين اختيار المحافظة.

بعد ذلك تظهر قيمة المخالفات المرورية المطلوب سدادها.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة مصر الرقمية

كما يمكن الاستفادة من خدمات بوابة مصر الرقمية للاستعلام عن مخالفات المرور من خلال تنفيذ الخطوات الآتية:

الدخول على بوابة مصر الرقمية.

الضغط على أيقونة «مركباتي».

اختيار «الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة».

الضغط على «بدء الخدمة».

كتابة الرقم الخاص بالسيارة لإتمام عملية الاستعلام.

خطوات دفع مخالفات المرور إلكترونيًا

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية سداد مخالفات المرور إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع النيابة العامة للمرور.

الضغط على «الدفع الإلكتروني».

اختيار «دفع مخالفات المرور».

إدخال رقم لوحة السيارة وكتابة الحروف الموجودة على اللوحة، مع تسجيل رقم الهاتف.

الضغط على «عرض».

ستظهر جميع المخالفات المسجلة على السيارة أو المركبة، ثم اختيار المخالفة المطلوب سدادها.

اختيار وسيلة الدفع المناسبة، سواء «الفيزا، أو الماستر كارد، أو الدفع نقدًا في أحد مكاتب البريد أو البنوك».

ما أهمية خدمات الاستعلام وسداد المخالفات إلكترونيًا؟

توفر خدمات الاستعلام الإلكتروني وسداد المخالفات المرورية وسيلة سريعة لإنجاز الإجراءات دون الحاجة إلى الانتظار أو زيارة الجهات المختصة، كما تمنح أصحاب المركبات إمكانية متابعة موقف مخالفاتهم في أي وقت، واختيار وسيلة السداد التي تناسبهم، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل التكدس داخل مقار تقديم الخدمات.

وتعد هذه الخدمات جزءًا من منظومة التحول الرقمي التي تستهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية إلكترونيًا، من خلال منصات رسمية تتيح تنفيذ إجراءات الاستعلام والدفع بخطوات بسيطة، بما يحقق مزيدًا من السرعة والمرونة في إنجاز المعاملات المتعلقة بالمركبات والقيادة.