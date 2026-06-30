أسهل طريقة لاستخراج مخالفات المرور بالموبايل

يشهد الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 إقبالا متزايدا من المواطنين، بالتزامن مع التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية التي تتيح إنهاء العديد من الإجراءات إلكترونيا، دون الحاجة إلى زيارة وحدات المرور.

وتوفر النيابة العامة خدمة الاستعلام عن المخالفات وسدادها، إلى جانب إمكانية تقديم التظلمات عبر موقعها الإلكتروني، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على أصحاب المركبات.

مخالفات

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2026

يمكن لقائدي المركبات معرفة قيمة المخالفات المسجلة على سياراتهم إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة.

اختيار خدمة «الاستعلامات».

الضغط على «مخالفات رخص المركبات».

إدخال رقم رخصة القيادة في الخانة المخصصة.

كتابة رقم السيارة بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة «إجمالي المخالفات».

وبمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، تظهر جميع المخالفات المسجلة على المركبة وقت حدوثها.

مخالفات

خطوات التظلم على مخالفات المرور 2026

كما تتيح النيابة العامة خدمة تقديم التظلم على مخالفات المرور إلكترونيا، دون الحاجة إلى التوجه إلى وحدات المرور، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة.

اختيار خدمة «التظلمات».

تحديد نوع التظلم سواء لرخص القيادة أو رخص المركبات.

لمحمول فور الانتهاء من فحصه. إدخال الرقم القومي في المكان المخصص.

الضغط على «تفاصيل المخالفات» لعرض المخالفات المسجلة.

اختيار المخالفة المطلوب التظلم عليها.

الضغط على أيقونة «تظلم».

الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.

استكمال البيانات الشخصية المطلوبة وارسال الطلب.

مخالفات

وعقب الانتهاء من تقديم الطلب، يحصل مقدم التظلم على رقم مرجعي وإيصال إلكتروني يمكن الاحتفاظ به لمتابعة حالة الطلب، فيما يتم إخطار صاحب التظلم بالنتيجة عبر الهاتف.

وتوفر نيابة المرور طرق الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال الموقع الرسمي بالموبيل، واستخدام نظام جديد لحماية المعلومات يعتمد علي نظام otp رسالة ترسل لصاحب الرخصه بها ارقام تصدر لمره واحده، وذلك لحماية البيانات الشخصية وضمان سلامة نقل المعلومات.

وبعد الاستعلام عن المخالفات يمكن الدفع من خلال الموبيل وتوصيل شهادة براءة الذمة لباب المنزل مع دفع رسوم التوصيل والتي تصل بالبريد المصري.