أجهزة المدن الجديدة تنفذ حملات مكبرة للتصدي للمخالفات والظواهر العشوائية

نفذت أجهزة تنمية مدن 6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، ودمياط الجديدة، وبدر، حملات مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات، والتعديات، ومخالفات البناء بعدد من المناطق.

وأوضح المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم شن حملة مكبرة بنطاق القطاع الجنوبي استهدفت مناطق الحي الثاني، والحي الثالث، وأسفرت عن تنفيذ 11 قرار إزالة لمخالفات متنوعة، مع رفع جميع المخالفات وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه وفقًا للتراخيص الصادرة من جهاز المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وقال رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر إنه تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة تتمثل في زيادة النسبة البنائية لغرف السطح بالمخالفة للتراخيص الصادرة، وذلك بالقطعة رقم (467) بالمجاورة الثانية، الحي الثاني. كما تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمحيط مول الأمريكية، وأسفرت عن إزالة جميع الإشغالات التي كانت تعوق حركة المواطنين والمارة.

وفي مدينة حدائق أكتوبر، قال المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز المدينة، إنه تم تنفيذ حملات مكبرة أسفرت عن ضبط عدد من المركبات المخالفة بمدخل حورس ومنطقة مشروع (41 عمارة)، إلى جانب رفع الإشغالات بمحيط موقف سوق الجملة، وتنفيذ إزالة فورية لغرفة مخالفة بالدور الرابع بمنطقة زهرة أكتوبر – المنطقة السابعة "ابني بيتك".

وأضاف أن الحملات شملت أيضًا تنفيذ إزالة فورية لردود خلفية مخالفة بإحدى القطع بمنطقة زهرة أكتوبر – المنطقة السابعة "ابني بيتك"، وإزالة شدة خشبية وحوائط الردود الخلفية بقطعة أخرى، فضلًا عن إزالة حوائط دور رابع مخالف، وإزالة حوائط ردود خلفية مخالفة بعدد من القطع بالمنطقة ذاتها، وذلك في إطار التصدي الفوري لأي مخالفات بناء.

في السياق ذاته، صرح المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بأنه تم تنفيذ 15 قرار غلق وتشميع لبدرومات وعيادات تعمل بالمخالفة للاشتراطات بالحي الأول والثاني والخامس، فضلًا عن إزالة تعديات على خط التنظيم بالمخالفة للقانون، مع فصل المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، أوضح المهندس السيد أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن الجهاز نفذ حملة أسفرت عن رصد وإزالة عدد من وصلات المياه المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، إلى جانب متابعة موقف العملاء المتأخرين عن سداد المستحقات المالية.

وأكد رؤساء أجهزة المدن الجديدة استمرار تنفيذ الحملات بشكل دوري للتصدي لجميع صور المخالفات، ومنع انتشار العشوائيات، والحفاظ على المظهر الحضاري، وتطبيق القانون بكل حزم بما يضمن استدامة جودة الحياة داخل المدن الجديدة.