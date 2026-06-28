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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع مشروعات حياة كريمة في الغربية ودمياط وسوهاج

وزيرة الإسكان
وزيرة الإسكان
أ ش أ

تابعت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات تنفيذ عددٍ من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري بمحافظات الغربية ودمياط وسوهاج، والتي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ضمن نطاق عمل الوزارة، وتشمل محطات معالجة الصرف الصحي، ومحطات الرفع، وخطوط الطرد والانحدار، وشبكات الصرف الصحي.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الوزارة تضع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمية ضمن أولوياتها باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لما تمثله من أهمية في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قرى الريف المصري، مؤكدةً استمرار المتابعة الدورية للمشروعات حتى الانتهاء منها وتشغيلها وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي، على ضرورة مضاعفة معدلات الإنجاز بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مع تكثيف المتابعة الميدانية لمواقع العمل، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وسرعة إزالة أي معوقات قد تؤثر في سير التنفيذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة وإدخالها الخدمة في أقرب وقت.

وفي إطار متابعتها المستمرة لمشروعات المبادرة، تلقت المهندسة راندة المنشاوي، تقريرًا بشأن الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، تضمن نتائج الجولات الميدانية التي نفذها مسؤولو وزارة الإسكان بعدد من المحافظات، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على نسب الإنجاز وتذليل أي معوقات.

ففي محافظة الغربية، قام المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، بجولة تفقدية بمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، يرافقه اللواء مهندس أمين شوقي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء مهندس عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وشملت الجولة تفقد توسعات محطة معالجة صرف صحي زفتى بطاقة (20/30 ألف م³/يوم)، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي نهطاي بطاقة (10/15 ألف م³/يوم)، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي شرابة بطاقة (3/8 آلاف م³/يوم)، حيث تم متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، والتأكيد على ضرورة الانتهاء منها وإدخالها الخدمة في أسرع وقت، لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

كما تضمن التقرير جولة للمهندس عصام عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات بحري شرق بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمحافظة دمياط، حيث تمت متابعة الموقف التنفيذي لثلاث محطات، هي: محطة معالجة صرف صحي كفور الغاب بطاقة (5/10 آلاف م³/يوم)، ومحطة معالجة صرف صحي أم الرزق بطاقة (5/10 آلاف م³/يوم)، ومحطة معالجة صرف صحي كفر سليمان البحري بطاقة (5/10 آلاف م³/يوم)، فضلاً عن استلام موقع محطة رفع الضهرة بمركز فارسكور.

وفي محافظة سوهاج، تضمن التقرير نتائج جولة للمهندس يوسف حلمي رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات جنوب الصعيد، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والخطة الاستثمارية بالمحافظة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي. وشملت الجولة تفقد مشروع الصرف الصحي بقرية أولاد يحيى قبلي بمركز دار السلام ضمن مشروعات “حياة كريمة”، ومشروع الصرف الصحي بمزاتا شرق الرئيسية بمركز دار السلام ضمن المبادرة، بالإضافة إلى مشروع الصرف الصحي بمدينة دار السلام، الذي يجري تنفيذه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية.

راندة المنشاوي وزيرة الإسكان حياة كريمة

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