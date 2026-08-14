شيرين أبو النجا: الدور الثقافي لمصر راسخ.. والجوائز لا تنتقص من قيمتها

أكدت شيرين أبو النجا، الحاصلة على جائزة الدولة للتفوق، أن الدور الثقافي لمصر لا يمكن انتزاعه أو استلابه من خلال الجوائز المالية أو الإنفاق الضخم، مشددة على أن مكانة مصر الثقافية تستند إلى تاريخ طويل ومؤسسات وفعاليات جعلتها مركزًا للحركة الثقافية في المنطقة.

وأوضحت، خلال حوارها ببرنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحديث عن استلاب الدور الثقافي لمصر يرتبط أحيانًا بحجم الجوائز التي تقدمها دول أخرى، إلا أن قيمة الدور الثقافي لا تُقاس بالأموال، مشيرة إلى أن المثقفين والكتاب ما زالوا يقصدون مصر للنشر والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الثقافية.

وأشارت إلى أن دور النشر المصرية تمثل إحدى العلامات البارزة على استمرار الحضور الثقافي المصري، لافتة إلى أن العديد من الكتاب والروائيين يحرصون على نشر أعمالهم في المؤسسات المصرية العريقة.

وأضافت أن المؤتمرات والفعاليات الثقافية التي تستضيفها مصر تشهد إقبالًا واسعًا من المثقفين والباحثين، وهو ما يعكس استمرار تأثيرها الثقافي ومكانتها في المنطقة.