أستاذ اقتصاد: مصر تتجه لتنويع مصادر استيراد القمح وتعزيز التعاون مع دول البريكس

أكد الدكتور نور ندا، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أهمية توسيع التعاون الاقتصادي بين مصر ودول مجموعة البريكس، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتأثيرها على الأسواق وسلاسل الإمداد.

وأوضح ندا أن مصر تستورد سنويًا نحو 12 مليون طن من القمح والحبوب، بينما تصل احتياجاتها إلى نحو 24 مليون طن، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الاستيراد يجعل تنويع مصادر الحصول على السلع الاستراتيجية أمرًا ضروريًا.

وأشار إلى أن التحديات المرتبطة بحركة التجارة العالمية، ومنها ما يتعلق بميناء أوديسا، تفرض ضرورة البحث عن مصادر وأسواق بديلة، لافتًا إلى إمكانية تعزيز الاستيراد من دول البريكس، وعلى رأسها الهند وروسيا، باعتبار مصر عضوًا في المجموعة.

وأضاف أن التوسع في استخدام العملات المحلية خلال عمليات التجارة مع دول البريكس من شأنه المساهمة في تقليل الضغط على العملات الأجنبية، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات في الأسواق العالمية.