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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: البريكس يفتح الطريق أمام مصر لجذب التكنولوجيا وتعميق التصنيع

النائب مصطفى البهي
النائب مصطفى البهي
حسن رضوان

أكد مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن صعود تجمع البريكس والتحولات الجارية في خريطة الاقتصاد العالمي يمثلان فرصة أمام مصر لإعادة تموضعها كقاعدة صناعية وإنتاجية ولوجستية داخل سلاسل القيمة العالمية، وليس فقط زيادة حجم التجارة والاستثمارات مع دول التجمع.

وأشاد البهي بتحركات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال اجتماعات وزراء صناعة دول البريكس بمدينة جايبور الهندية، خاصة التوجه نحو جذب الشركات الهندية للتصنيع في مصر، ونقل التكنولوجيا، وتعميق المكون المحلي، وتطوير الموردين، وتحويل مصر إلى مركز للإنتاج والتصدير.

بناء قاعدة إنتاجية داخل سلاسل القيمة العالمية

وقال إن الاستفادة من البريكس يجب أن تنتقل من «استهداف الدول إلى استهداف المصانع»، عبر تحديد الصناعات والمكونات التي تستهدف مصر توطينها أو إحلال وارداتها، ثم تحديد الشركات الكبرى داخل دول التجمع التي تمتلك التكنولوجيا والقدرات الإنتاجية اللازمة، وتقديم عروض استثمارية متكاملة تشمل الأرض والطاقة والحوافز والتمويل والموردين واللوجستيات وفرص التصدير.

وشدد البهي على أن جذب المصنع الأجنبي وحده لا يكفي، مؤكدًا ضرورة بناء شبكة من الموردين المصريين حول الاستثمارات الجديدة، ورفع قدرات الصناعات المغذية في مجالات الجودة والاعتماد والتمويل، بما يسمح لها بالدخول في سلاسل التوريد الدولية.

وأوضح أن الأولوية يجب أن تكون للاستثمارات ذات القيمة المضافة المرتفعة ونقل التكنولوجيا، خاصة في التصنيع المتقدم والأتمتة والمعدات الصناعية ومكونات المركبات والإلكترونيات والطاقة الجديدة والتخزين والشبكات الذكية، بدلًا من الاقتصار على عمليات التجميع.

ودعا إلى توظيف عضوية مصر في بنك التنمية الجديد لدعم البنية الأساسية والطاقة والمشروعات الصناعية، وتوفير أدوات تمويل للموردين والصناعات المغذية.

وأكد أن الموقع الجغرافي لمصر والموانئ وقناة السويس وشبكة الاتفاقيات التجارية تتيح تقديمها كقاعدة إنتاج وتصدير إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، وليس كسوق محلية فقط.

واقترح وضع مسار تنفيذي للصناعة داخل البريكس يحدد الصناعات والشركات المستهدفة، ويربطها بالأراضي والطاقة والتراخيص والتمويل والموردين، مع قياس النتائج بعدد المصانع التي دخلت الإنتاج، وحجم التكنولوجيا المنقولة، ونسب المكون المحلي، وقيمة الصادرات الصناعية الجديدة.

وقال البهي: «المطلوب أن تكون مصر قاعدة صناعية فاعلة داخل منظومة البريكس، لا مجرد سوق لمنتجاتها، وأن تتحول العلاقات الدولية إلى مصانع أقوى وتكنولوجيا أحدث ومكون محلي أعمق وصادرات أكبر».

البريكس الطريق تعميق التصنيع

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