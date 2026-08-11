قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وشها اتنفخ شهرين | القصة الكاملة لـ تورط طبيب تجميل بعد بلاغ سيدة بالنزهة
الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة.. والأربعاء الذروة بـ 42 درجة محسوسة بالقاهرة
يجب تفكيك السلطة الفلسطينية.. سموتريتش يطالب نتنياهو بمنع عودة محمود عباس إلى رام الله
النقل البري تحذر من استخدام سيارات الربع نقل في تحركات المواطنين
قرار عاجل بـ صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس المأساوي
تعويضات عاجلة من صندوق العمالة غير المنتظمة لأسر ضحايا ومصابي حادث الدواويس
ناس رايحين يجيبوا لقمة العيش .. تأثر أحمد موسى بحادث الإسماعيلية
لأول مرة فى تاريخها .. الشبكة الموحدة للكهرباء تستوعب أحمال 40000 ميجاوات
مفاجأة .. عبدالله السعيد يدرس الاعتزال نهائيا بعد فسخ تعاقده مع الزمالك
بتوجيهات الرئيس السيسي.. صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس بالإسماعيلية
استمرار ذروة الارتفاع في الحرارة .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة
من جدال حول غزة إلى اشتباك بالأيدي .. مواجهة حادة بين مرشح أمريكي وناشط إسرائيلي في لوس أنجلوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الوزراء: مصر قادرة على تلبية احتياجاتها من الطاقة رغم صعوبة التحديات القائمة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لديها خطط واضحة للتعامل مع مختلف التحديات التي قد تواجه الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشددًا على قدرة الحكومة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاستمرار في تنفيذ خطط التنمية رغم صعوبة الظروف العالمية.

وأوضح مدبولي أن ملف الطاقة يمثل أحد أكبر التحديات التي تعمل الدولة على التعامل معها، خاصة في ظل ما تشهده أسواق الطاقة العالمية من أزمات وتحديات تواجه العديد من الدول.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر، رغم حجم احتياجاتها الكبيرة وكونها دولة ذات عدد سكان ضخم، نجحت في توفير احتياجاتها من الطاقة والتعامل مع الضغوط المرتبطة بهذا الملف، مؤكدًا أن الدولة تعمل باستمرار على تأمين مصادر الطاقة اللازمة لمختلف القطاعات.

وشدد مدبولي على أن الحكومة تضع ملف الطاقة ضمن أولوياتها، من خلال التحرك وفق خطط واضحة للتعامل مع أي مستجدات، بما يضمن استمرار إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

وأكد أن التحديات الحالية لا تعني توقف خطط الدولة، وإنما تدفع الحكومة إلى وضع سيناريوهات وخطط بديلة للتعامل معها، بما يحافظ على استقرار الاقتصاد واستمرار مسار التنمية خلال الفترة المقبلة.

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاع كبير.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

تنسيق الجامعات 2026

بالشعب العلمية.. الأماكن الخالية في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

الدولار

بعد تجاوزه الـ50 جنيها.. استمرار صعود سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 أغسطس

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري: إحباط مخطط لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية.. صور

سيف جعفر

أحمد حسن: الزمالك ملزم بسداد 10 ملايين جنيه لـ سيف جعفر

ترشيحاتنا

مني زكي

من بطولة منى زكي.. الصور الأولى من مسلسل طالع نازل

سيد الحسيني

بعد صراع مع السرطان.. وفاة العازف سيد الحسيني

حنان مطاوع وزوجها

حنان مطاوع ودنيا عبد العزيز .. توافد النجوم على ختام مهرجان المسرح

بالصور

طلاب أدبي .. قائمة كليات تنسيق المرحلة الثانية2026

كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر

احذر.. تناول هذا النوع من الأدوية يسبب التعرق الليلي ويفسد نومك

التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد