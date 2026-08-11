رئيس الوزراء: مصر قادرة على تلبية احتياجاتها من الطاقة رغم صعوبة التحديات القائمة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لديها خطط واضحة للتعامل مع مختلف التحديات التي قد تواجه الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشددًا على قدرة الحكومة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاستمرار في تنفيذ خطط التنمية رغم صعوبة الظروف العالمية.

وأوضح مدبولي أن ملف الطاقة يمثل أحد أكبر التحديات التي تعمل الدولة على التعامل معها، خاصة في ظل ما تشهده أسواق الطاقة العالمية من أزمات وتحديات تواجه العديد من الدول.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر، رغم حجم احتياجاتها الكبيرة وكونها دولة ذات عدد سكان ضخم، نجحت في توفير احتياجاتها من الطاقة والتعامل مع الضغوط المرتبطة بهذا الملف، مؤكدًا أن الدولة تعمل باستمرار على تأمين مصادر الطاقة اللازمة لمختلف القطاعات.

وشدد مدبولي على أن الحكومة تضع ملف الطاقة ضمن أولوياتها، من خلال التحرك وفق خطط واضحة للتعامل مع أي مستجدات، بما يضمن استمرار إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

وأكد أن التحديات الحالية لا تعني توقف خطط الدولة، وإنما تدفع الحكومة إلى وضع سيناريوهات وخطط بديلة للتعامل معها، بما يحافظ على استقرار الاقتصاد واستمرار مسار التنمية خلال الفترة المقبلة.