الأوقاف تحدد مواعيد توقيع عقود أئمة دفعة 2024 وتسلم العمل 17 أغسطس

أعلنت وزارة الأوقاف مواعيد حضور المرشحين لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس من دفعة 2024 «الإمام حسن العطار»، الذين استوفوا جميع مسوغات التعاقد وأتموا التدريب المقرر، وذلك إلى مقر ديوان عام الوزارة لتوقيع عقود العمل، تمهيدًا لتسلم مهامهم الوظيفية اعتبارًا من 17 أغسطس 2026.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام جميع المرشحين بالموعد المحدد لمحافظاتهم، والحضور إلى ديوان عام الوزارة في اليوم المقرر لهم، لاستكمال إجراءات توقيع العقود وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة.

مواعيد توقيع العقود

وتتضمن مواعيد توقيع العقود توزيع المرشحين على ثلاثة أيام بحسب المحافظات، على النحو التالي:

يوم الاثنين 17 أغسطس 2026، يحضر المرشحون من محافظات الإسكندرية، والإسماعيلية، والأقصر، والبحيرة، والجيزة، والدقهلية، والسويس، والشرقية، والغربية.

ويوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026، يحضر المرشحون من محافظات الفيوم، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والمنيا، والوادي الجديد، وأسوان، وأسيوط، وبني سويف.

أما يوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، فيحضر المرشحون من محافظات بورسعيد، وجنوب سيناء، ودمياط، وسوهاج، وشمال سيناء، وقنا، وكفر الشيخ، ومرسى مطروح.

الأوقاف تحذر

وشددت وزارة الأوقاف على أهمية التزام المرشحين بالموعد المخصص لكل محافظة، والحضور في اليوم المحدد إلى مقر ديوان عام الوزارة، حتى يتمكنوا من استكمال إجراءات توقيع العقود تمهيدًا لتسلم العمل في المواعيد المقررة.

وتأتي هذه الإجراءات عقب استيفاء المرشحين لمسوغات التعاقد وإتمامهم البرنامج التدريبي المقرر، تمهيدًا لبدء عملهم بوظيفة إمام وخطيب ومدرس وفقًا للقواعد المنظمة.