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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تطلق 17 قافلة «أنت عند الله غال» لدعم المرضى وكبار السن والأيتام

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف
عبد الرحمن محمد

تطلق وزارة الأوقاف، خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس 2026، 17 قافلة دعوية وتوعوية ضمن برنامج «قوافل الرحمة والمواساة»، تحت عنوان «أنت عند الله غال»، في إطار جهودها لتعزيز دورها العلمي والدعوي والتثقيفي والمجتمعي، وترسيخ القيم الإنسانية التي تحث عليها الشريعة الإسلامية.

وتتوجه القوافل إلى عدد من المستشفيات ودور رعاية المسنين ودور الأيتام، بهدف التواصل المباشر مع الفئات الأولى بالرعاية، وتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم، وإدخال مشاعر الطمأنينة والأمل إلى نفوسهم، بما يؤكد حرص الوزارة على الاضطلاع بدورها المجتمعي إلى جانب رسالتها الدعوية.

وتستند فعاليات القوافل إلى قيم الرحمة والتكافل والتراحم، والتأكيد على أن الإنسان يحظى بمكانة وكرامة رفيعة في الإسلام، وأن الوقوف إلى جانب المرضى، ورعاية كبار السن، والاهتمام بالأيتام، من الأعمال التي تمثل صورًا عظيمة للبر والإحسان.

كما تعمل القوافل على نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية، والتأكيد على أهمية التضامن بين أفراد المجتمع، بما يسهم في نشر ثقافة العطاء وتحمل المسؤولية المجتمعية، ويعزز روابط التماسك والتكافل بين مختلف فئات المجتمع.

وتأتي هذه المبادرة في سياق اهتمام وزارة الأوقاف بتوسيع نطاق العمل الدعوي ليشمل الجوانب الإنسانية والمجتمعية، بما يجعل الرسالة الدينية أكثر ارتباطًا باحتياجات الناس، ويجسد عمليًا معاني الرحمة والمواساة التي يدعو إليها الإسلام.

الأوقاف 17 قافلة قوافل الرحمة أنت عند الله غال قوافل دعوية

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