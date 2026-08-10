محدش جاب سيرتها.. أشرف زكي يعلق على تمثيل "أم جاسر"

علق الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، على الجدل المثار حول مشاركة البلوجر «أم جاسر» فى أحد الأعمال الفنية، موضحًا أنها لم تتقدم إلى النقابة للحصول على عضوية أو تصريح، كما لم يتقدم أى شخص باسمها للنقابة.

وقال أشرف زكى خلال ظهوره فى بودكاست “المحتوى رقم 7”الذى يقدمه صانع المحتوى محمد طاهر: «هى مكنش فيه مشكلة بس هى لم تتقدم فى النقابة، ولا فى حد قدم اسمها فى النقابة ولا حد جاب سيرتها، ومفيش أى مسلسل هى مثلت فيه واتوقف هذه إشاعة من أجل الدعاية للمسلسل».

وكان المنتج بلال صبرى قد علق على قرار إيقاف مسلسله الجديد «روح off» بطولة الفنان منذر رياحنة، الذى كان من المقرر أن ينافس ضمن مسلسلات رمضان 2026، موضحًا أن العديد من الأشخاص شامتين فى أزمته رغم عدم سعادته فى إيذاء أحد فى عمله من قبل.

وقال بلال صبرى عبر صفحته بـ«فيسبوك»: “الفيديو ده للناس اللى شمتانه بس، الناس اللى بتشمت دى ممكن تشمت على عيالها وعلى أخواتها وعلى كل اللى حواليها وده أنا عارف عشان محدش فيكم عنده شغل، وانا عندى واحد وقف طب ما أنا عندى مسلسلين تانى، مش مهم واحد وقف، الاتنين التانيين هيشتغلوا، بس ممكن اديكم أغنية للشامتين كان عملها محمد رمضان للشامتين”.

وكان سبب الايقاف هو ظهور المنتج بلال صبرى فى مقطع فيديو متداول يجمعه بالبلوجر أم جاسر، أثناء التعاقد معها على المشاركة فى أحد الأعمال الفنية، وهو الأمر الذى منعته نقابة المهن التمثيلية بظهور البلوجر بدون تصاريح خلال الأعمال الفنية.

وكان النقيب أشرف زكى، رئيس نقابة المهن التمثيلية أعلن عن إيقاف مسلسل «روح OFF» بشكل نهائى ومنعه من العرض خلال الموسم الرمضانى لعام 2026، نظرًا لمخالفته الصريحة لتعليمات وقرارات النقابة.