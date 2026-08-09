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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أشرف زكي: روجينا اتظلمت في البرنس وأجرها كان رمزيا

روجينا
روجينا
قاسم

كشف الفنان أشرف زكي عن كواليس مشاركة زوجته الفنانة روجينا في مسلسل «البرنس»، الذي عُرض عام 2020، وكان من بطولة الفنان محمد رمضان، مشيرًا إلى أنها تعرضت لما وصفه بـ«الظلم المادي والأدبي» خلال مشاركتها في العمل.
 

وقال أشرف زكي، خلال تصريحات تليفزيونية، إن أجر روجينا في مسلسل «البرنس» كان رمزيًا، لافتًا إلى أن اسمها ظهر في تتر العمل في ترتيب متأخر، رغم أهمية الدور الذي قدمته، وهو ما اعتبره أحد أشكال الظلم الذي تعرضت له خلال التجربة.

وأضاف: «أجر روجينا في مسلسل البرنس كان رمزي، وكانت مكتوبة في التتر متأخر جدًا، كان في ظلم مادي وأدبي، لكن كسرت الدنيا في المسلسل».

وأشار أشرف زكي إلى أن روجينا حققت نجاحًا لافتًا من خلال شخصية «فدوى»، التي قدمتها ضمن أحداث مسلسل «البرنس»، مؤكدًا أن الدور ترك بصمة واضحة لدى الجمهور، وأثبت قدرتها على تقديم الشخصيات المركبة والمؤثرة.
 

واعتبر نقيب المهن التمثيلية أن تجربة روجينا في «البرنس» تمثل واحدة من المحطات المهمة في مسيرتها الفنية، خاصة بعدما نجحت في لفت الأنظار إلى أدائها والتفاعل الكبير الذي حققته الشخصية مع الجمهور.

روجينا أشرف زكي مسلسل البرنس

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