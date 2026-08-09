بنسبة نجاح 100%.. محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

أ ش أ

اعتمد محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور اليوم الأحد، نتيجة امتحان الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية» للعام الدراسي 2025 / 2026، بنسبة نجاح بلغت 100%.

وقدم محافظ شمال سيناء التهنئة للطلاب الناجحين، وأسرهم، معلنا استمرار دعم العملية التعليمية وتوفير كافة الإمكانيات لطلاب شمال سيناء.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن نسبة النجاح العامة للطلاب الحاضرين للامتحانات بالدور الثاني بلغت 100%، حيث بلغ عدد المتقدمين للإمتحان 1494 طالبا وطالبة، حضر منهم الامتحانات 1223 طالبا وطالبة، حيث نجح جميع الحاضرين.