منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

في دقيقة واحدة، وفيما أنت مستند على زجاج حافلة المواصلات، أو تقلب هاتفك في استراحة أثناء اليوم، قد تنتهي حكاية كاملة وتبدأ أخرى. دقيقة، ثم دقيقة، لتجد نفسك وقد استهلكت ساعة كاملة دون أن تشعر. هنا نتحدث عن 'المايكرودراما' (الدراما فائقة القصر) التي بدأت تتحول من موجة رقمية مؤقتة إلى زلزال يعيد تشكيل صناعة الترفيه العالمي والإنتاج العربي.

في ظاهرها، تبدو المايكرودراما استجابة مباشرة لعصر السرعة، من جمهور منشغل، ووقت محدود، ومنصات تتنافس على خطف الانتباه. لكنها في العمق تقدم إعادة بناء كاملة لفكرة الحكاية. فالحلقة القصيرة تتعامل مع الزمن كمساحة مكثفة؛ كل مشهد يؤدي وظيفة مباشرة، وكل نهاية تترك سؤالاً صغيراً مؤجلاً إلى الحلقة التالية.

تأتي قوة هذا النوع من قصره ومن هندسته النفسية في الوقت نفسه. فالمايكرودراما تعمل على إيقاع “اللحظة المعلقة”. حيث تنتهي الحلقة غالباً عند نقطة توتر قد تغير مصير البطل. لذلك يدخل الجمهور في سلسلة من الوعود الصغيرة؛ كل حلقة تمنحه قدراً من الإشباع العاطفي، وتترك له قدراً آخر ينتظر الاكتمال. وهنا يتحول التلقي إلى عادة، دقيقة، ثم عشر حلقات بلا شعور واضح بمرور الوقت.

ولهذا تلتفت دراسات حديثة في سلوك المشاهدة إلى مفاهيم مثل “الدافع” و“تجربة التدفق”، لفهم لماذا يواصل الجمهور ملاحقة الحلقات القصيرة رغم أنه بدأ المشاهدة بوصفها تسلية عابرة. فالمشاهد يدخل إلى الحلقة متوقعاً استهلاكاً سريعاً، ثم يجد نفسه منساباً داخل إيقاع متكرر من التوتر والانفراج، ومن الترقب والإشباع المؤجل.

ومع هذا الاختزال الزمني، تستطيع المايكرودراما أن تحمل معنى إنسانياً أوسع من مدتها. في بعض التجارب الصينية الحديثة، ظهرت نماذج يعرفها نقاد وباحثون بـ“الواقعية الدافئة”؛ وهي دراما تقترب من الألم الاجتماعي، من الوحدة والفقر والشيخوخة وهشاشة الأسرة، ثم تترك داخل هذا الألم نافذة صغيرة للطمأنينة.

تمنح هذه الواقعية الدافئة المايكرودراما فرصة للانتقال من الصدمة السريعة إلى الأثر الوجداني. فالحكاية القصيرة تستطيع أن تحمل وجهاً حقيقياً، وقلقاً اجتماعياً قريباً من الجمهور. وعندما يشعر المشاهد أن البطل يشبهه، أو يشبه شخصًا يعرفه، تتحول الدقائق القليلة إلى تجربة شعورية أكبر من حجمها الزمني.

وقد بدأت المايكرودراما في كثير من الأسواق محكومة بوصفات جماهيرية واضحة، كالأب المتسلط، والزواج السري، والخيانة العائلية، أو الصعود المفاجئ من القاع إلى القمة. هذه الوصفات فعالة لأنها مباشرة ومشحونة وسهلة الترجمة. لكنها تصبح أكثر قيمة حين يلتقط الكاتب ما وراء القالب، من خوف الشخصية، ودافعها، وسؤالها الأخلاقي. هنا تتحول الوصفة إلى حكاية ممزوجة بالتشويق، وتصل بالمتلقي إلى تجربة مكتملة الإحساس.

قد يكون التحدي الحقيقي للمايكرودراما أن تكون قصيرة وعميقة في الوقت نفسه. فالقصر قيمة فنية حين يتحول إلى اقتصاد في التعبير. القصة القصيرة في الأدب عرفت ذلك منذ زمن طويل، واللقطة السينمائية الواحدة قد تختصر ما تقوله صفحات كاملة. والمايكرودراما، حين تكتب بحس فني، تصبح امتداداً لهذا التراث المكثف داخل بيئة رقمية تفضل السرعة وتكافئ الجذب الفوري.

أما عالمياً، فقد كشفت منصات مثل ReelShort أن المايكرودراما ظاهرة قابلة للسفر حين تتقن لغة التوطين الثقافي. فالحكاية عندما تعبر الثقافات تحتاج إلى إعادة تشكيل. وما ينجح في سوق قد يحتاج إلى رموز مختلفة في سوق آخر؛ لذلك تحتاج الحبكات إلى مفاتيح ثقافية تدخل منها المنصة إلى خيال الجمهور.

ومع هذا التوسع، يظهر سؤال أخلاقي مهم حول تصميم المنصات وتجربة المستخدم. فحين تصبح الحلقات قصيرة ومتصلة ومربوطة بنظام دفع أو اشتراك، يصبح التصميم نفسه جزءاً من التجربة الدرامية. زر صغير، وحلقة مجانية ثم قفل مفاجئ، أو واجهة غير واضحة، قد تدفع بعض المستخدمين، خصوصاً كبار السن، إلى اشتراكات غير مقصودة. وهو ما رصدته دراسات سلوكية حديثة حذرت من “ثغرات التصميم” في واجهات هذه التطبيقات، ليتجاوز النقاش الفني سؤال جودة الحكاية إلى سؤال حماية المستهلك وشفافية التصميم وعدالة الوصول.

لذلك تبدو المايكرودراما أكثر من تسلية خفيفة. إنها نقطة تقاطع بين الفن، والتكنولوجيا، والاقتصاد السلوكي، والذكاء الاصطناعي الذي بات يتدرب على تحليل تفضيلات المشاهدين وتفكيك عناصر الجذب وصياغتها خوارزمياً. إنها مختبر صغير لمستقبل السرد كله؛ فيها تتغير طريقة الكتابة، وطريقة الإنتاج، وطريقة التوزيع، وطريقة الدفع، وحتى طريقة الارتباط العاطفي بالحكاية.

في العالم العربي، تبدو الفرصة واسعة. فلدينا ثقافة حكائية غنية، ولهجات متعددة، وتوترات اجتماعية يومية، وقصص عائلية وعاطفية تصلح لهذا الشكل المكثف. لكن النجاح سيأتي من اكتشاف ما يمكن تسميته “المايكرودراما العربية”، حكايات قصيرة، وسريعة، مشحونة، ونابعة من تفاصيلنا؛ من البيت، والشارع، والعمل، والغربة، والطبقة الوسطى، وصراع الأجيال، والعلاقات المعلقة، وطموحات الشباب.

لذا، فالمطلوب أن تصبح الدراما العربية أكثر دقة في تعاملها مع الزمن. وأن تعرف ما الذي تريد قوله في دقيقتين. بحيث تجعل كل نظرة، وكل جملة، وكل صمت، جزءاً من البناء. وأن تدرك أن الجمهور، مهما بدا متعجلاً، ما زال يبحث عن شيء صادق. قد تجذبه الصدمة، لكنه يستمر ويكمل عندما يجد نفسه داخل الحكاية.

في النهاية، تبدو المايكرودراما اختباراً حقيقياً لقدرة الدراما على النجاة داخل زمن سريع. وتأتي قوتها من قدرتها الفائقة على تحويل القصر إلى كثافة، وتحويل الزمن الخاطف إلى أثر وجداني ممتد. وفي العالم العربي، يظل مستقبلها مرهوناً بالخروج من الوصفة الجاهزة إلى رحاب تفاصيل أكثر صدقاً وخصوصية؛ حكايات تشبه الناس، وتلتقط توترهم اليومي، وتمنحهم في دقيقة واحدة ما كانت الدراما التقليدية تمنحه في حلقة كاملة. هذا التحدي الفني هو ما ينقل المايكرودراما من مجرد متابعة رقمية عابرة، إلى بنية سردية راسخة تمتلك كل مقومات الصمود والاستمرار.