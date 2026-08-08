بعد رسوب 76.1% من الطلاب .. أول تعليق من عميد طب أسوان

أعلنت جامعة أسوان اعتماد نتيجة الفرقة الأولى بكلية الطب البشري للعام الجامعي 2025/2026، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية، وذلك وفقًا للوائح المنظمة للعملية التعليمية والامتحانية والضوابط الأكاديمية المعتمدة.

وقال الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، إن 413 طالبًا وطالبة أدوا امتحانات الفرقة الأولى بكلية الطب البشري.

نسبة النجاح بنحو 23.9%

وأوضح أن نتيجة العام الجامعي 2025/2026 أسفرت عن حصول 62 طالبًا وطالبة على تقدير ممتاز، و31 طالبًا على تقدير جيد جدًا، و5 طلاب على تقدير جيد، فيما حصل طالب واحد على تقدير مقبول.

وأضاف أن النتيجة تضمنت وجود 47 طالبًا لهم دور ثانٍ في مادة واحدة، و32 طالبًا لهم دور ثانٍ في مادتين، بينما يخوض 234 طالبًا دورًا ثانيًا في أكثر من مادتين، لتقدر نسبة النجاح بنحو 23.9% إلى جانب طالب واحد راسب وباقٍ للإعادة.

أول تعليق عميد طب أسوان

أكد الدكتور محمد زكى الدهشوري، عميد كلية الطب بجامعة أسوان، أن الدراسة بالكلية تعتمد على منظومة أكاديمية حديثة تستهدف تنمية قدرات الطلاب في الفهم والتحليل والتطبيق العملي، وليس الاعتماد على الحفظ والتلقين فقط.

وأوضح أن الامتحانات تم وضعها بما يضمن قياس مدى تحقيق الطلاب لنواتج التعلم المستهدفة، وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، مشيرًا إلى أن جميع إجراءات الامتحانات والتصحيح ورصد الدرجات تمت وفق القواعد والضوابط المنظمة للعملية التعليمية.

تحسين الأداء الأكاديمي ورفع كفاءة الطلاب

وأضاف أن كلية الطب تواصل تنفيذ برامج الدعم الأكاديمي والإرشاد العلمي للطلاب، مع المتابعة المستمرة لمستوياتهم الدراسية، والعمل على معالجة أوجه القصور وتعزيز نقاط القوة، بما يساعد على تحسين الأداء الأكاديمي ورفع كفاءة الطلاب.

وأكد عميد كلية الطب أن الكلية تعمل على إعداد طبيب متميز علميًا ومهاريًا وأخلاقيًا، قادر على خدمة المجتمع بكفاءة، ومواكبة احتياجات سوق العمل والتطورات المتلاحقة في المجال الطبي.

جامعة أسوان: تطوير منظومة التعليم الطبي

وأشار إلى أن جامعة أسوان تواصل العمل على تطوير منظومة التعليم الطبي، والارتقاء بجودة البرامج والمقررات الدراسية، وتعزيز آليات التقييم والدعم الأكاديمي، بما يسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة.

وأكد الجامعة تستهدف من خلال تطوير منظومة التعليم الطبي تعزيز قدرتها على المنافسة بين مؤسسات التعليم العالي، ودعم توجهات الدولة في مجال بناء الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.