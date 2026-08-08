رئيس جامعة دمنهور: انتظام العمل بفرع مكتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة لليوم الرابع

أكد رئيس جامعة دمنهور الدكتور إلهامي ترابيس، انتظام العمل بفرع مكتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة بكامل طاقته.

وأشار إلى أن معامل الحاسب الآلي تستقبل الطلاب يوميا خلال أيام المرحلة الأولى من الساعة الـ9 صباحا وحتى الساعة الـ3 عصرا، لتقديم المساعدة المجانية في تسجيل الرغبات ومراجعة البيانات قبل الحفظ النهائي، وذلك من خلال أربعة معامل موزعة بكليات "العلوم، الطب البيطري، التربية، التجارة".

وتواصل الجامعة لليوم الرابع على التوالي، تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2026 - 2027، وذلك حرصا على التيسير على الطلاب وأولياء أمورهم خلال إجراءات القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وقال الدكتور إلهامي ترابيس إن الجامعة وفرت أحدث الأجهزة وفرق الدعم الفني والإداري المؤهلة لمساعدة الطلاب على استخدام موقع التنسيق الإلكتروني، وإدخال وترتيب الرغبات وفقاً للقواعد المنظمة، بما يضمن إتمام العملية بسهولة ودقة وسرعة.

من جهته، دعا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور ماجد شعلة، طلاب المرحلة الأولى إلى سرعة استكمال إجراءات تسجيل رغباتهم وعدم الانتظار حتى الساعات الأخيرة تجنبا للضغط على الموقع، مشيرا إلى أن الساعة الـ7 مساء يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2026 هي الموعد النهائي لغلق باب تسجيل الرغبات.

وأوضح أن الطلاب يمكنهم أيضا تسجيل رغباتهم أو تعديلها على مدار الـ 24 ساعة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، على أن يعتد بآخر تعديل يتم قبل غلق الموقع.

وأهابت جامعة دمنهور بالطلاب الالتزام بالمواعيد المحددة، والاستفادة من خدمات معامل الحاسب الآلي بالجامعة أو التسجيل الإلكتروني من المنزل، والرجوع فقط للبيانات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والصفحة الرسمية للجامعة.