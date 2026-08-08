وزير الاستثمار: مصر والصين ترتبطان بشراكة استراتيجية متنامية.. ونسعى لتعزيز الاستثمارات والصادرات بين البلدين

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، أن مصر والصين ترتبطان بشراكة استراتيجية متنامية، مشيرا إلى حرص مصر على تعظيم الاستفادة منها من خلال توسيع الاستثمارات وتعزيز التكامل في سلاسل التوريد، وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الصينية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع نائب وزير التجارة الصيني لي تشنغ قانغ، على هامش مشاركة مصر في الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة تجمع "بريكس" بمدينة جايبور الهندية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وقال الدكتور محمد فريد، إن مصر تستهدف تحقيق توازن أكبر في العلاقات التجارية مع الصين من خلال زيادة الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة؛ بما يدعم التنمية الاقتصادية في البلدين.

من جانبه.. أوضح نائب وزير التجارة الصيني أنه من المخطط توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال الزيارة المرتقبة، مؤكدًا أهمية استكمال الإجراءات الفنية اللازمة تمهيدًا للتوقيع عليها.

كما تناول اللقاء مبادرة الصين للإعفاء الجمركي للدول الإفريقية، حيث أوضح الجانب الصيني بدء تطبيق نظام الإعفاء الجمركي الكامل على الواردات القادمة من الدول الأفريقية التي ترتبط معها الصين بعلاقات دبلوماسية، اعتبارًا من الأول من مايو 2026.

وبحث الجانبان سبل تعظيم استفادة مصر من المبادرة، إلى جانب ترتيبات التعاون المرتبطة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «AfCFTA»، بما يسهم في زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

كما وجه نائب وزير التجارة الصيني الدعوة للشركات المصرية للمشاركة في معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة «CIFIT» بمدينة شيامن، باعتباره منصة مهمة للترويج للاستثمار وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأكد الجانب الصيني حرص بلاده على دعم زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الصينية، مشيرا إلى أن التكامل بين التجارة والاستثمار يمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق نمو أكثر توازنًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما أكد استمرار دعم مشاركة مصر في معرض الصين الدولي للاستيراد «CIIE»، وكذلك في مبادرة "التصدير إلى الصين"؛ بما يعزز فرص الترويج للمنتجات المصرية وزيادة نفاذها إلى السوق الصينية.

واستعرض الدكتور محمد فريد مشروع إعادة تأهيل وتطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.. موضحا أنه يمثل فرصة واعدة للشراكة مع الشركات الصينية في مجالات التطوير والتحديث ونقل التكنولوجيا.

وأكد فريد، استعداد صندوق مصر السيادي لتقديم الدعم اللازم للمشروعات الاستثمارية المشتركة.. مشيرا إلى أن تطوير المصانع المصرية القائمة يمثل فرصة مهمة أمام الشركات الصينية للاستثمار في مشروعات جاهزة؛ بما يعزز التكامل بين البلدين في سلاسل التوريد.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن الصين تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر.. موضحًا أن حجم التجارة الثنائية بلغ نحو 19.52 مليار دولار خلال عام 2025، بما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد أن المرحلة المقبلة تستهدف زيادة الصادرات المصرية ذات القيمة المضافة، وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز التكامل في سلاسل التوريد، بما يدعم نمو العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين.