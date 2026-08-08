إندريك يعيد حساباته مع ريال مدريد.. أندية إنجليزية تترقب وموقف بيريز يحسم مصيره

بدأ البرازيلي إندريك إعادة تقييم مستقبله مع ريال مدريد، بعدما تزايد شعوره بالإحباط نتيجة محدودية فرصه مع الفريق الأول، في الوقت الذي تحرك فيه ممثلوه لجس نبض عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بشأن إمكانية الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك في ظل تغير حسابات ريال مدريد خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما جعل طريق المهاجم البرازيلي نحو المشاركة بصورة منتظمة مع الفريق الأول أكثر صعوبة، رغم الآمال الكبيرة التي كان يعقدها على العودة إلى ملعب سانتياجو برنابيو بعد تجربة ناجحة مع ليون الفرنسي.

إندريك كان يحلم بدور أكبر

وكان إندريك، الذي أتم عامه العشرين الشهر الماضي، يأمل في العودة إلى ريال مدريد هذا الصيف وهو في أفضل حالاته البدنية والفنية، من أجل المنافسة بقوة على مركز أساسي والحصول على دقائق لعب منتظمة.

وجاءت هذه الطموحات بعدما قدم المهاجم البرازيلي مستويات لافتة خلال فترة إعارته إلى ليون الفرنسي في الموسم الماضي، وهو ما جعله يعتقد أن العودة إلى مدريد ستكون بمثابة بداية جديدة لمسيرته مع الفريق الملكي.

لكن المشهد تغير بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، بعدما تعاقد ريال مدريد مع كارلوس إسبي لتدعيم مركز المهاجم، وأتم صفقة تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني لضم يان ديوماندي، إلى جانب تجديد عقد فينيسيوس جونيور لفترة طويلة.

هذه التحركات جعلت إندريك يشعر بأن فرصه في الحصول على دور منتظم مع الفريق الأول أصبحت أكثر صعوبة، وهو ما دفعه إلى التفكير في مستقبله من جديد.

الدوري الإنجليزي خيار إندريك المفضل

وبحسب شبكة «تيم توك»، بدأ إندريك وطاقمه دراسة الخيارات المتاحة أمامه، حيث دخل ممثلو اللاعب، بالتعاون مع عدد من الوسطاء، في اتصالات مع أندية مختلفة لبحث إمكانية انتقاله خلال الميركاتو الحالي.

ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز قائمة الوجهات المفضلة بالنسبة إلى المهاجم البرازيلي، في حال قرر مغادرة ريال مدريد، خاصة أن فكرة اللعب في إنجلترا كانت مطروحة أمامه بقوة قبل اختياره الانتقال إلى النادي الملكي.

ورغم اختياره ريال مدريد في النهاية، فإن إندريك لا يزال يرى أن الدوري الإنجليزي يمثل تجربة جذابة، وهو ما يفسر تحرك ممثليه لاستكشاف فرص الانتقال إلى أحد أنديته.

تشيلسي يجدد اهتمامه.. ومطاردة من كبار إنجلترا

ويُعد تشيلسي من أبرز الأندية التي تراقب موقف إندريك، بعدما أبدى اهتمامًا باللاعب منذ فترة طويلة، قبل أن يعاود التواصل بشأن إمكانية إتمام الصفقة.

ولم يتوقف الأمر عند تشيلسي، إذ دخلت أندية آرسنال وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير وأستون فيلا وفولهام في محادثات بشأن وضع المهاجم البرازيلي وإمكانية التعاقد معه.

لكن اتساع دائرة المهتمين لا يعني بالضرورة اقتراب رحيل إندريك، إذ سيظل القرار النهائي مرتبطًا بموقف ريال مدريد، الذي لا يزال متمسكًا باللاعب ومشروعه داخل النادي.

بيريز يتمسك بمشروع إندريك

ولا يزال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، من أبرز الداعمين للمهاجم البرازيلي الشاب، ولا يرغب في التخلي عن مشروع إندريك داخل ملعب سانتياجو برنابيو.

ويفضل ريال مدريد الحفاظ على اللاعب ومنحه فرصة أخرى للتطور بعيدًا عن ضغوط المنافسة المباشرة على مركز أساسي، وهو ما يفسر تمسك النادي بخيار الإعارة بدلًا من البيع النهائي.

الإعارة الحل المفضل لريال مدريد

ويتمثل السيناريو المفضل بالنسبة إلى ريال مدريد في إعارة إندريك مجددًا، على غرار تجربته مع ليون الموسم الماضي، على أن تكون الإعارة من دون خيار شراء.

ويبدو هذا النموذج مناسبًا لعدد من الأندية المهتمة، وعلى رأسها توتنهام هوتسبير وأستون فيلا وفولهام، التي تبدو منفتحة على الحصول على خدمات اللاعب بهذه الصيغة.

في المقابل، لا تبدو أندية آرسنال وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي مستعدة للدخول بقوة في الصفقة، إلا إذا تضمنت إمكانية شراء اللاعب بشكل نهائي.

مفاوضات لحسم مستقبل المهاجم

وتستمر المحادثات بين جميع الأطراف خلال الفترة الحالية، حيث يواصل ممثلو إندريك اتصالاتهم مع إدارة ريال مدريد خلال عطلة نهاية الأسبوع، بهدف التوصل إلى صيغة تحقق مصلحة اللاعب والنادي في الوقت نفسه.

ويبقى مستقبل إندريك مفتوحًا على أكثر من احتمال، بين الاستمرار مع ريال مدريد ومحاولة انتزاع مكانه في تشكيلة الفريق، أو خوض تجربة إعارة جديدة، بينما تترقب أندية الدوري الإنجليزي الموقف النهائي لمعرفة ما إذا كان المهاجم البرازيلي سيصبح متاحًا خلال الأسابيع الأخيرة من سوق الانتقالات.