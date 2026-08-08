أحمد موسى عن واقعة سيدة المطعم: المدير لم يمنعها من أداء الصلاة.. رئيس شعبة الأدوية: لا أزمة في الأسعار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

ابتزاز باسم الدين.. أحمد موسى عن واقعة سيدة المطعم: المدير لم يمنعها من أداء الصلاة

علق الإعلامي أحمد موسى، على واقعة سيدة ادعت منعها من الصلاة داخل إحدى المطاعم في منطقة أكتوبر، مردفًا: «قبل ما أتكلم، أنا عارف ديني كويس وتعاليم الدين بتاعي، مش عاوز دروس من حد ولا حد يزايد عليا، أنتوا لو هتكفرونا فأنتوا بتكفرونا من سنة 90».



أحمد موسى: طرابزون سبور رجع فلوسه اللي دفعها لـ محمد صلاح خلال 48 ساعة

علق الإعلامي أحمد موسى ، على التقديم التاريخي لمحمد صلاح في نادي طرابزون سبور التركي وحفاوة استقبال الجماهير التركية له .



رئيس شعبة الأدوية : لا أزمة في الأسعار.. و"الكيو آر كود" مقبرة المستحضرات المغشوشة

أكد الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية ، أن صناعة الدواء في مصر تمثل سلعة استراتيجية وأمناً قومياً ذات بعد اجتماعي، وأن الدولة حريصة على توفير الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة لا يمكن للمواطنين الاستغناء عنها ، مشيرا الى ان الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية هو الوصول بصادرات الدواء إلى 3 مليار دولار بحلول عام 2030.



بعد ارتفاع الكهرباء والمياه.. مطالبات بزيادة عمولة محطات الوقود

أكد حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن شعبة المواد البترولية تطالب برفع عمولة محطات الوقود، لتلبية الاحتياجات الخاصة بها.



اتصالات النواب: أي تعاقد على خط محمول من شركات المحمول سيكون ببصمة الوجه بعد شهر

علق أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على أزمة خطوط شركات الاتصالات المسجلة بأسماء مواطنين دون علم المواطنين عنها .



شعبة الذهب: عودة الطلب للسوق المصري بعد صعود الأوقية إلى 4350 دولار

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الارتفاع الذي سجلته أسعار الذهب عالميًا انعكس على السوق المصرية بالنسبة نفسها، مشيرًا إلى بدء ظهور مؤشرات على عودة حركة الشراء خلال الأيام الأخيرة.



فين وزير الاتصالات إزاي متحركش.. انفعال أحمد موسى بسبب أزمة تسجيل خطوط المحمول

علق الإعلامي أحمد موسى ، على أزمة خطوط شركات الاتصالات المسجلة بأسماء مواطنين دون علم المواطنين عنها .



وزيرة الخارجية الفلسطينية: إعادة إعمار غزة تحتاج سنوات.. وعلينا أن نبدأ اليوم

أكدت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة وتحقيق التعافي فيه ستحتاج إلى سنوات، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة البدء في هذه العملية من الآن، بالتوازي مع وقف أعمال القتل والتجويع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.



شعبة المخابز تكشف تفاصيل منظومة الخبز المدعم في مصر

أكد خالد صبري، المتحدث الرسمي للشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، استقرار منظومة الخبز المدعم في مصر، مطمئنا المواطنين إلى استمرار توافر الرغيف المدعم بصورة منتظمة، وعدم تأثر إمدادات السلع الأساسية بأي تغييرات مرتقبة في منظومة الدعم.



«ميكروب في الدم» ينتهي بالصدمة التسممية

يُعد وصول العدوى إلى مجرى الدم من الحالات الصحية الخطيرة التي تستدعي التعامل معها بسرعة، خاصة عندما تؤدي العدوى إلى اضطراب شديد في الدورة الدموية ووظائف أعضاء الجسم.

