شرارة فرن بلدي تُشعل حريقًا أعلى منزل في جرجا بسوهاج

شهدت إحدى المناطق التابعة لمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، نشوب حريق أعلى سطح منزل مكون من طابقين؛ بسبب تطاير شرر من فرن بلدي، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى باقي أجزاء المنزل.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا يفيد بنشوب حريق أعلى سطح أحد المنازل بدائرة مركز جرجا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، برفقة الجهات المعنية، حيث تم التعامل مع ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحريق اندلع أعلى سطح منزل مكون من طابقين، ملك شخص في العقد الرابع من العمر، ومقيم بذات الناحية، حيث اشتعلت النيران في كمية من البوص والأخشاب كانت موجودة أعلى سطح المنزل.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها، ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار أو المنازل المجاورة، دون أن يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وبإجراء المعاينة والفحص المبدئي، تبين أن سبب اندلاع الحريق يرجح أن يكون تطاير شرر من فرن بلدي أعلى سطح المنزل؛ ما أدى إلى اشتعال كمية البوص والأخشاب الموجودة بالمكان، لتبدأ النيران في الانتشار قبل السيطرة عليها.

وبسؤال مالك المنزل، أيد ما توصلت إليه المعاينة، ونفى وجود شبهة جنائية وراء الواقعة، كما لم يتهم أحدًا بالتسبب في نشوب الحريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، فيما أخطرت الجهات المختصة لمباشرة أعمالها، وبيان ملابسات الحريق بصورة كاملة.