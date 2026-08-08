في إصابة نادرة.. إنقاذ طفل بمستشفيات سوهاج الجامعية بعد اختراق إبرة لجدار عضلة القلب

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، نجاح الفريق الطبي بمستشفى الطوارئ الجديد في انقاذ حياة طفل لم يتجاوز التاسعة من عمره، بعد تعرضه لإصابة نادره باختراق إبرة لجدار عضله القلب.

في جراحة قلب دقيقة أُجريت على وجه السرعة لتفادي مضاعفات قد تهدد حياة الطفل. مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية تمتلك الإمكانات البشرية والتجهيزات اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات الدقيقة على مدار الساعة.

مستشفى سوهاج الجامعي

وأوضح الدكتور محمد نصر الدين حمدون، عميد كلية الطب البشري، أن الطفل استقبل بقسم الطوارئ في حالة حرجة نتيجة اختراق جسم حاد لجدار عضلة القلب.

وعلى الفور تم إجراء الفحوصات اللازمة ونقله إلى غرفة العمليات، حيث أُجريت له جراحة استكشافية عاجلة بالصدر، كشفت عن وجود جرح نافذ بالبطين الأيمن للقلب.

وأضاف الدكتور أحمد كمال عبد الحميد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن الفريق الطبي نجح في رتق الجرح باستخدام رقعة من غشاء التامور، وهو ما أسهم في السيطرة على الإصابة وإنقاذ حياة الطفل.

وقال الدكتور محمد يونس، مدير مستشفى الطوارئ، والدكتور محمد حسني ابو الدهب نائب مدير المستشفى أن سرعة استقبال الحالة ورفع درجة الاستعداد والتنسيق بين أقسام الطوارئ وجراحة القلب والصدر والتخدير والتمريض كان لها الدور الأكبر في نجاح التدخل الجراحي.

وقد ضم الفريق الجراحي تحت إشراف الدكتور أيمن عبد الغفار رئيس قسم جراحة القلب والصدر كلًا من الدكتورة آلاء محمود، المدرس المساعد، والدكتور مصطفى سيد،والدكتور محمد رجب، المعيدين بالقسم، والدكتور محمود البدري، طبيب مقيم.

وضم فريق التخدير تحت اشراف الدكتور فوزي عباس رئيس القسم، الدكتور شريف صلاح، المدرس المساعد، والأطباء المقيمين أحمد عويس، وناردين إيهاب، ومحمد علاء، ومصطفى خالد.

وفريق التمريض ضم كل من مستر مصطفي حسونه و احمد عبدالله، تمريض غرفه الانعاش القلبي الرئوي، وتمريض العمليات تحت اشراف مستر رضا كمال ضم مستر طارق محمد واحمد سمير وتمريض التخدير مستر اسلام محمد والسيد محمود وايهاب محمد، وتمريض غرفه الطوارئ مستر محمد البدري.