محافظ سوهاج: توريد 190 ألف طن واستمرار الاستقبال بصوامع طهطا وجهينة

تابع اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، انتظام أعمال توريد محصول القمح المحلي بالشون والصوامع بمختلف مراكز المحافظة، وأعلن المحافظ عن نجاح نقاط التجميع في استلام 190 ألف طن قمح منذ بدء الموسم في منتصف أبريل الماضي وأكد على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتذليل العقبات لضمان توريد أكبر كمية ممكنة.

ومن جانبه، أشار الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، إلى استمرار استقبال الأقماح حتى منتصف أغسطس الجاري وأوضح أن أعمال التوريد تتركز حاليا في شونة جهينة وصوامع غرب طهطا بعد اكتمال السعة التخزينية لباقي المواقع.

محافظة سوهاج

وكان محافظ سوهاج قد شدد على الصرف الفوري لمستحقات المزارعين المالية بسعر 2500 جنيه للإردب عالي الجودة وتواصل غرفة العمليات المركزية متابعة المساحات المنزرعة بالمحافظة والتي تبلغ 199 ألف فدان.