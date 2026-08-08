قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة في أزمة بيزيرا| شباب الأهلي ينسحب.. واللاعب يعود إلى مصر قريبا
الحصار على إيران يتسع.. الجيش الأمريكي يعيد توجيه 55 سفينة تجارية في الشرق الأوسط
هجوم حوثي جديد على المخا.. الجيش اليمني يسقط 5 مسيرات وصاروخين
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
هل يتزوج الرجل غير زوجته في الجنة؟.. 7 بشارات لكل امرأة صبورة
قصف إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان
الزمالك يصعد ضد بيزيرا.. ملف شامل وشكوى محتملة لـ فيفا
«تنظيم الاتصالات» عن خط عمرو عمارة: العقد صحيح.. وسيتم محاسبة الفرع حال ثبوت إساءة الاستخدام
حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل
بقوة 1.578 حصانًا.. بوجاتي تكشف الستار عن ديسترييه الجديدة
برلماني: تجاوز الصادرات الزراعية 6.2 مليون طن يؤكد قوة المنتج المصري عالميًا
قرعة شقق تعاونيات الإسكان بالعاشر من رمضان 17 أغسطس.. التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ماجستير بأداب سوهاج عن دور شبكات التواصل الاجتماعي في تحقيق التكافل الاجتماعي

لجنة الإشراف والمناقشة للرسالة
لجنة الإشراف والمناقشة للرسالة

​ناقش قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة سوهاج رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة عبير محمد حمزة بعنوان "دور شبكات التواصل الاجتماعي في تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي" والتي سلّطت الضوء على التحولات الجوهرية في أنماط العمل الخيري والتطوعي في العصر الرقمي، مؤكدة أن منصات التواصل أصبحت تصنع واقعاً ملموساً وتتداخل في صميم الحياة اليومية للمواطنين.

 ​أُشرف على الرسالة الدكتور أحمد حسين محمدين، أستاذ الصحافة بجامعة سوهاج، والدكتور صابر محمد عبد ربه أستاذ علم الاجتماع بجامعة سوهاج، وناقشها كل من  الدكتور عبد الرحيم محمود أبو كريشة، أستاذ وعميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية الأسبق، والدكتور صابر حارص أستاذ الإعلام بجامعة سوهاج.

استقصت الباحثة خلال دراستها عينة عمدية شملت 400 فرد من المتابعين للمحتوى التضامني ومبادرات التكافل عبر وسائل التواصل؛ لتقييم الدور الفعلي الذي تقوم به "السوشيال ميديا" في تحويل التضامن إلى تكافل ملموس على أرض الواقع.

و​كشفت النتائج عن تحول شبكات التواصل الاجتماعي من منصات للتضامن العاطفي والإنساني إلى مؤسسات تشغيلية للتكافل الاجتماعي، وتجاوزها مربع "التنظير العاطفي" للتدخل المباشر في تعزيز المشاركة المجتمعية التطوعية بنسبة 87%.

 وأشارت الرسالة إلى أن العمل الخيري في العصر الرقمي لم يعد بحاجة إلى هياكل إدارية معقدة أو بيروقراطية مطولة لكي يرى النور، بل تكفي مبادرة صادقة من مستخدم نشط يطرح قضية إنسانية ليتحقق التفاعل والدعم المطلوب.

 ​كما أظهرت التوصيات أهمية الانتباه لتحويل هذا العمل العشوائي في كثير من جوانبه إلى عمل إعلامي وحملات ومبادرات تكافل فاعلة تقف بجوار الدولة والمجتمع.

 ​وأبرزت الدراسة صعود مفهوم "المايسترو الرقمي" كمراكز قوى جديدة داخل شبكات التواصل، تمثلت في المؤثرين وقادة الرأي الذين نجحوا في تحويل التعاطف الفردي المشتت إلى طاقة جماعية منظمة، تضبط إيقاع التبرعات وحملات الدعم وتوجّه بوصلة الرأي العام نحو بؤر الاحتياج الحقيقية.

 ​واختتمت نتائج الرسالة بتوضيح الدور الرقابي والتوجيهي للمؤثرين الرقميين، والذي لم يقتصر على جمع التبرعات فحسب، بل امتد إلى توثيق لحظات تسليم المساعدات وإنجاز المشاريع الخيرية، مما خلق نوعاً من الشفافية انعكس على بناء ثقة متينة بين الجمهور والعمل التطوعي.

قسم الإعلام كلية الآداب جامعة سوهاج التكافل الاجتماعي العصر الرقمي أحمد حسين محمدين الدكتور صابر حارص العمل الخيري السوشيال ميديا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس .. هل قررت التعليم تأجيله؟|توضيح عاجل

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

عمرو دياب

80 ألف جنيه.. سعر حذاء عمرو دياب في حفل يلا ساحل

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترشيحاتنا

قيام الليل

فضل قيام الليل في الثلث الأخير .. اغتنمه ولو بركعتين قبل الفجر

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يعزي نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في وفاة والدته

ملتقيات “شُبُهات وردود”

شبهات وردود.. البحوث الإسلامية يفند مزاعم التشكيك في جمع القرآن

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد