التخطيط القومي وبنك أم درمان الوطني يبحثان آفاق تعزيز التعاون المشترك

استقبل معهد التخطيط القومي وفدًا رفيع المستوى من بنك أم درمان الوطني، برئاسة د. عبد المنعم محمد الطيب، المدير العام للبنك، وعضوية د. حسين محمد علي، مساعد المدير العام للإدارة والسياسات.

وقد بحث الجانبان آفاق تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الأولوية، وصياغة إطار عمل مشترك يحقق الأهداف المنشودة للطرفين، إلى جانب تبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان في استقبال الوفد كل من الدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا.

وخلال اللقاء، جرى بحث سبل الإفادة من برامج المعهد في دعم جهود التنمية، وتطوير وبناء قدرات الكوادر المصرفية والبشرية، من خلال خبراته التدريبية والبحثية والاستشارية، التي تسهم في نقل المعرفة والخبرات إلى دول الجوار والدول العربية والأفريقية، فضلًا عن إعداد القيادات والكوادر المتخصصة وتأهيلها، بما يعزز جهود التنمية المؤسسية.

وعلى هامش اللقاء، أجرى الوفد جولة تفقدية شملت القاعات الدراسية وقاعات المحاضرات، ومكتبة المعهد بما تضمه من مراجع علمية ودوريات متخصصة في المجالات المصرفية والمالية والإدارية، إلى جانب الاستوديو الإعلامي وصالة الألعاب الرياضية، حيث اطّلع الوفد على البنية التعليمية والتدريبية التي يزخر بها المعهد، وما توفره من بيئة متكاملة لإعداد وتأهيل الكوادر.

من جانبه، أكد د. عبد المنعم محمد الطيب حرص بنك أم درمان الوطني على الإفادة من الخبرات العلمية والتدريبية التي يوفرها المعهد، بما يدعم خطط البنك في تطوير أداء العاملين ورفع كفاءتهم وفق أفضل المعايير المهنية.

جدير بالذكر أن بنك أم درمان الوطني يُعد أحد أبرز المؤسسات المصرفية في السودان، حيث يضطلع بدور فاعل في دعم النشاط الاقتصادي وتمويل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، من خلال تقديم باقة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية وفق أفضل الممارسات المهنية. ويحرص البنك على مواكبة التطورات في القطاع المالي، وتعزيز الشمول المالي، والاستثمار في تطوير موارده البشرية وبنيته المؤسسية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وترسيخ الاستقرار المالي.