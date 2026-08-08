قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة في أزمة بيزيرا| شباب الأهلي ينسحب.. واللاعب يعود إلى مصر قريبا
الحصار على إيران يتسع.. الجيش الأمريكي يعيد توجيه 55 سفينة تجارية في الشرق الأوسط
هجوم حوثي جديد على المخا.. الجيش اليمني يسقط 5 مسيرات وصاروخين
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
هل يتزوج الرجل غير زوجته في الجنة؟.. 7 بشارات لكل امرأة صبورة
قصف إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان
الزمالك يصعد ضد بيزيرا.. ملف شامل وشكوى محتملة لـ فيفا
«تنظيم الاتصالات» عن خط عمرو عمارة: العقد صحيح.. وسيتم محاسبة الفرع حال ثبوت إساءة الاستخدام
حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل
بقوة 1.578 حصانًا.. بوجاتي تكشف الستار عن ديسترييه الجديدة
برلماني: تجاوز الصادرات الزراعية 6.2 مليون طن يؤكد قوة المنتج المصري عالميًا
قرعة شقق تعاونيات الإسكان بالعاشر من رمضان 17 أغسطس.. التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التخطيط القومي وبنك أم درمان الوطني يبحثان آفاق تعزيز التعاون المشترك

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

استقبل معهد التخطيط القومي وفدًا رفيع المستوى من بنك أم درمان الوطني، برئاسة د. عبد المنعم محمد الطيب، المدير العام للبنك، وعضوية د. حسين محمد علي، مساعد المدير العام للإدارة والسياسات.

وقد بحث الجانبان آفاق تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الأولوية، وصياغة إطار عمل مشترك يحقق الأهداف المنشودة للطرفين، إلى جانب تبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان في استقبال الوفد كل من الدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا.

وخلال اللقاء، جرى بحث سبل الإفادة من برامج المعهد في دعم جهود التنمية، وتطوير وبناء قدرات الكوادر المصرفية والبشرية، من خلال خبراته التدريبية والبحثية والاستشارية، التي تسهم في نقل المعرفة والخبرات إلى دول الجوار والدول العربية والأفريقية، فضلًا عن إعداد القيادات والكوادر المتخصصة وتأهيلها، بما يعزز جهود التنمية المؤسسية.

وعلى هامش اللقاء، أجرى الوفد جولة تفقدية شملت القاعات الدراسية وقاعات المحاضرات، ومكتبة المعهد بما تضمه من مراجع علمية ودوريات متخصصة في المجالات المصرفية والمالية والإدارية، إلى جانب الاستوديو الإعلامي وصالة الألعاب الرياضية، حيث اطّلع الوفد على البنية التعليمية والتدريبية التي يزخر بها المعهد، وما توفره من بيئة متكاملة لإعداد وتأهيل الكوادر.

من جانبه، أكد د. عبد المنعم محمد الطيب حرص بنك أم درمان الوطني على الإفادة من الخبرات العلمية والتدريبية التي يوفرها المعهد، بما يدعم خطط البنك في تطوير أداء العاملين ورفع كفاءتهم وفق أفضل المعايير المهنية.

جدير بالذكر أن بنك أم درمان الوطني يُعد أحد أبرز المؤسسات المصرفية في السودان، حيث يضطلع بدور فاعل في دعم النشاط الاقتصادي وتمويل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، من خلال تقديم باقة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية وفق أفضل الممارسات المهنية. ويحرص البنك على مواكبة التطورات في القطاع المالي، وتعزيز الشمول المالي، والاستثمار في تطوير موارده البشرية وبنيته المؤسسية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وترسيخ الاستقرار المالي.

بنك أم درمان الوطني معهد التخطيط القومي المؤسسات المصرفية السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس .. هل قررت التعليم تأجيله؟|توضيح عاجل

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

محمد صلاح

«احلف يا صلاح».. المحكمة تكشف الأثر القانوني في حالة عدم حضور اللاعب لأداء اليمين| مستند

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

عمرو دياب

80 ألف جنيه.. سعر حذاء عمرو دياب في حفل يلا ساحل

ترشيحاتنا

فيديو متداول لزوج يفاجئ زوجته داخل سيارة مع رجل غريب

«غور في داهية».. فيديو متداول لزوج يفاجئ زوجته داخل سيارة مع رجل غريب

بهية

بهية تحسم الجدل بشأن علاج الأجنبيات: التبرعات مخصصة للمصريات غير القادرات

مشروع

22 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ مشروع سكني جديد بالقاهرة الجديدة

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد