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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التخطيط القومي يطلق برنامج التدريب الصيفي لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

 افتتح معهد التخطيط القومي برنامج التدريب الصيفي (Summer Internship Program) لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2026، بهدف إتاحة تجربة تدريبية متخصصة تسهم في إعداد كوادر شابة تمتلك المهارات التحليلية والبحثية اللازمة للتعامل مع القضايا التخطيطية والتنموية المعاصرة، والإلمام بآليات إعداد الدراسات والبحوث والسياسات العامة، والانتقال بهم من الإطار الأكاديمي إلى بيئة العمل البحثي والتطبيقي.

وذلك في خطوة تستهدف تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز الفكر الوطنية، وتوسيع فرص التعلم التطبيقي لطلاب الجامعات.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، و الدكتور ممدوح إسماعيل، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، و الدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و الدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، وعدد من طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وفي مستهل كلمته، أعرب  الدكتور أشرف العربي عن سعادته بتنظيم البرنامج التدريبي، مثمنًا التعاون القائم بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومعهد التخطيط القومي، لافتًا إلى أن اختيار مدرج الدكتور محمد محمود الإمام لاستضافة البرنامج يحمل دلالة خاصة؛ تقديرًا لأحد أبرز رواد الفكر التخطيطي وخريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأول من تخصص في الاقتصاد القياسي على مستوى المنطقة العربية، والذي أسهم في ترسيخ المدرسة المصرية في مجال التخطيط.

وأشار رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن نجاح عملية التخطيط يرتبط بتحقيق التوازن بين الواقعية والطموح، بحيث لا تقتصر على تحليل الواقع وقراءة مؤشراته، بل تمتد إلى استشراف المستقبل وبناء سيناريوهات بديلة قادرة على التعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات، وهو ما يستدعي امتلاك رؤية استشرافية واستخدام الأدوات الكمية وأساليب النمذجة الحديثة، بما يسهم في إعداد تقديرات دقيقة لمؤشرات النمو والاستثمار والادخار وغيرها من المؤشرات الاقتصادية والتنموية.

وفي سياق متصل، أعرب الأستاذ الدكتور ممدوح إسماعيل عن سعادته بتنظيم هذا البرنامج التدريبي المتميز في هذا الصرح العلمي العريق، مشيرًا إلى أن المؤسستين المشاركتين في تنظيم البرنامج تُعدّان من أبرز الكيانات المتخصصة في علوم الدولة وتحليل السياسات، وإعداد ملخصات السياسات والأوراق البيضاء، وغيرها من الأدوات المعرفية الداعمة لعملية صنع القرار.

ولفت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلى أن البرنامج التدريبي يُقدَّم على يد نخبة من خبراء المعهد في مجالات السياسات العامة والتنمية المستدامة، ومن خلال محتوى تدريبي رصين، بما يسهم في تحقيق أهدافه عبر تكامل ثلاثية أساسية تتمثل في: المعارف، والمهارات، والاتجاهات والسلوكيات، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من أوجه التعاون المستقبلية بين الجهتين.

ويُنفذ البرنامج على مجموعتين تدريبيتين خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2026، بواقع نحو (30) طالبًا لكل مجموعة، بإجمالي يقارب (60) طالبًا، وتستمر كل مجموعة لمدة أسبوعين بواقع (10) أيام تدريبية. ويقدم البرنامج تجربة تدريبية مكثفة تجمع بين المحاضرات العلمية، والتطبيقات العملية، وورش العمل التفاعلية، ودراسات الحالة.

ويتضمن البرنامج مجموعة من المحاور العلمية والتطبيقية التي تعكس مجالات التميز المؤسسي لمعهد التخطيط القومي، وتشمل منظومة التخطيط والتنمية في مصر، والحوكمة والإصلاح المؤسسي، وتحليل وصنع السياسات العامة، والنمذجة الاقتصادية وتحليل البيانات، وبناء النماذج باستخدام نموذج التنمية المستدامة المتكامل (iSDG Model)، والتخطيط الاستراتيجي، والمتابعة والتقييم، وبناء القدرات، والاستشارات التنموية، إلى جانب توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي وتحليل البيانات، بما يواكب التطورات الحديثة في أدوات التحليل ودعم السياسات العامة.

كما يتيح البرنامج للمشاركين التعرف عن قرب على منظومة العمل البحثي داخل معهد التخطيط القومي، من خلال لقاءات مباشرة مع قياداته وخبرائه، والاطلاع على مراحل إعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية وأوراق السياسات، بدءًا من تحديد المشكلات التنموية وجمع وتحليل البيانات، مرورًا ببناء النماذج وتحليل البدائل، وصولًا إلى صياغة التوصيات الداعمة لصنع القرار. كما يتعرف المشاركون على التجارب التطبيقية التي ينفذها المعهد في مجالات التخطيط والتنمية المستدامة، بما يعزز إدراكهم لدور مراكز الفكر الوطنية في دعم السياسات العامة.

ويتولى تقديم البرنامج نخبة من أساتذة وخبراء معهد التخطيط القومي، بما يضمن تقديم محتوى تدريبي يجمع بين الأسس العلمية والخبرات التطبيقية.

وعقب فعاليات الافتتاح، قام الأستاذ الدكتور أشرف العربي برفقة الأستاذ الدكتور ممدوح إسماعيل، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والطلاب، بجولة تعريفية داخل معهد التخطيط القومي، شملت المكتبة، والاستديو الإعلامي، والقاعات الدراسية، وقاعات المحاضرات، وذلك للتعرف على الإمكانات الأكاديمية والبحثية والتدريبية التي يضمها المعهد، والاطلاع على بيئة العمل والخدمات والأنشطة التي يقدمها لدعم البحث العلمي وبناء القدرات.

اقتصاد وعلوم سياسيه معهد التخطيط القومي التدريب الصيفي

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