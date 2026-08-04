أليكس أيوبي يكشف معاناة لاعبي منتخب نيجيريا في المعسكرات

كشف النيجيري أليكس أيوبي، لاعب فولهام الإنجليزي ومنتخب نيجيريا، عن كواليس صعبة عاشها خلال مشاركته في معسكرات منتخب بلاده، مشيرًا إلى الظروف القاسية التي يواجهها اللاعبون خلال فترات التجمع.

وقال أيوبي، في تصريحات نقلها موقع «البطولة» المغربي، إن بعض المعسكرات كانت تفتقر إلى أبسط وسائل الراحة، موضحًا: «كنت أقيم في غرفة يتشاركها ثلاثة أشخاص، وكنا نغسل ملابسنا الرياضية بأنفسنا».

وأضاف لاعب فولهام: «في بعض الأحيان كان يتعين عليك حجز تذكرة السفر بنفسك، بل وأحيانًا دفع تكلفة الترقية إذا كنت ترغب في السفر براحة أكبر».

وتطرق أيوبي إلى ظروف التدريب، مؤكدًا أن أرضية الملعب كانت تجمع بين العشب الطبيعي والاصطناعي، مع وجود أجزاء متآكلة، وهو ما كان يزيد من صعوبة التدريبات.

وأوضح: «إذا أخطأت في تمريرة واحدة، كان المدرب يصرخ في وجهك».

ورغم هذه الظروف، شدد أيوبي على أن تمثيل منتخب نيجيريا يظل مصدر فخر كبير بالنسبة له، مؤكدًا أن صعوبة الأوضاع خلال المعسكرات لا تقلل من قيمة ارتداء قميص «النسور الخضراء».