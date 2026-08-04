زكري يوجه انتقادا لإدارة الزمالك بسبب ملف الجزيري وشيكو بانزا

أبدى كريم زكري، نجم الزمالك السابق، اعتراضه على إمكانية رحيل التونسي سيف الدين الجزيري عن صفوف الفريق، مؤكدًا أنه كان يفضل استمراره على حساب شيكو بانزا، مشيرًا إلى أهمية الإبقاء على اللاعبين الملتزمين داخل الفريق.

وقال زكري، في تصريحات إذاعية: "يعني سيف الدين الجزيري يمشي، وشيكو بانزا هو اللي يقعد؟ الأولى كنت أوفر فلوس بانزا وأخلي الجزيري."

وأضاف: "من باب أولى تمشي اللاعب اللي مش ملتزم، وتخلي اللاعب الملتزم."

وأوضح نجم الزمالك السابق أن الالتزام والانضباط داخل الفريق لا يقلان أهمية عن المستوى الفني، مؤكدًا أن اللاعب الملتزم يمنح الجهاز الفني استقرارًا أكبر، خاصة في ظل استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وفي سياق متصل، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لانطلاق الموسم الجديد، حيث خاض مرانه أمس الإثنين على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن المعسكر المغلق الذي يخوضه الفريق.

وركز الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على رفع المعدلات البدنية للاعبين، من أجل تجهيزهم بأفضل صورة ممكنة بعد العودة من فترة الراحة، كما تضمن المران تدريبات تأهيلية متنوعة، عقب تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات، إلى جانب فقرة خفيفة بالكرة.

ويستهدف الجهاز الفني الوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية، في ظل ارتباط الفريق بخوض عدد من البطولات خلال الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يشارك الزمالك في الموسم الجديد في منافسات الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، وكأس عاصمة مصر، إلى جانب بطولتي السوبر المحلي ودوري أبطال أفريقيا، وسط طموحات قوية للمنافسة على جميع الألقاب.