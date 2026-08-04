بالأسماء .. حركة تنقلات وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات

اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حركة تكليف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية لعام 2026.

وتوجه الوزير بالشكر والتقدير إلى جميع القيادات السابقة على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية، متمنيًا التوفيق والنجاح للقيادات الجديدة في أداء مهامهم لخدمة المواطن المصري وتعزيز جودة الخدمات الصحية.



‎يبدأ تنفيذ الحركة اعتبارًا من غدٍ الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2026، بهدف تعزيز كفاءة المنظومة الصحية ورفع مستوى الأداء الإداري والفني في المديريات الصحية على مستوى الجمهورية.

تأتي هذه الحركة في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الصحي وضمان تقديم خدمات صحية متميزة تتوافق مع أعلى معايير الجودة والشفافية. وتُعد جزءًا من الخطة السنوية التي تُجرى في شهر أغسطس من كل عام، وفقًا للقرار الوزاري رقم 264 لسنة 2024، الذي ينص على تشكيل لجنة متخصصة لتقييم أداء مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية، برئاسة الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والمراجعة الداخلية والتطوير المؤسسي، وعضوية الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة للطب الوقائي، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لتنمية الأسرة، ومساعدي الوزير، والمستشار القانوني للوزير.

مؤشرات أداء مدققة تشمل القدرات العلمية



وتعتمد اللجنة في تقييمها على مؤشرات أداء مدققة تشمل القدرات العلمية، والتاريخ الوظيفي، والإنجازات خلال فترة العمل، والسمات الشخصية، ومعايير الشفافية والنزاهة، إلى جانب إجراء مقابلات شخصية مع المرشحين الجدد لضمان اختيار الأكفأ والأجدر لشغل هذه المناصب القيادية.

‎تفاصيل الحركة

‎تشمل الحركة 27 مديرية شئون صحية بمحافظات الجمهورية، وتتضمن تكليف 51 مرشحًا بوظائف مدير ووكيل مديرية، موزعين على النحو التالي:

‎مديري المديريات (27 مديرًا):

* 63% (17 مديرًا) استمرار في نفس المديرية.

* 18.5% (5 مديرين) نقل إلى مديريات أخرى.

* 7.4% (2 مديرين) تصعيد من وكلاء إلى مديري مديريات.

* 11.1% (3 مديرين) تكليفات جديدة.

‎وكلاء المديريات (24 وكيلًا):

* 62.5% (15 وكيلًا) استمرار في نفس المديرية.

* 4% (2 وكيل) نقل من وكيل إلى مدير.

* 37.5% (9 وكلاء) تكليفات جديدة.

‎الإجمالي:

* 62.7% (32 مرشحًا) استمرار في نفس المديرية.

* 9.8% (5 مرشحين) نقل إلى مديريات أخرى.

* 4% (2 مرشحين) تصعيد من وكيل إلى مدير.

* 23.5% (12 مرشحًا) تكليفات جديدة.

‎ووفقًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تم تقسيم المديريات إلى ثلاثة مستويات:

* المستوى (أ): 6 مديريات (6 مديرين و12 وكيلًا).

* المستوى (ب): 16 مديرية (16 مديرًا و16 وكيلًا).

* المستوى (ج): 5 مديريات (4 وكلاء). بإجمالي 27 مديرية تضم 27 مديرًا و32 وكيلًا.

‎وتُظهر الحركة التزام وزارة الصحة والسكان بتعزيز التنوع النوعي، حيث شملت (39 مرشحًا) من الرجال بنسبة 75%، و(13 مرشحة) من السيدات بنسبة 25%، بما يعكس حرص الوزارة على تمكين المرأة في المناصب القيادية.

‎أسماء المكلفين وتوزيعهم

‎وجاءت أسماء المكلفين بشغل وظائف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية في حركة أغسطس 2026 على النحو التالي:

* القاهرة: الدكتور تامر عاطف مدكور مديرًا، والدكتور محمد عيد إبراهيم إبراهيم وكيلًا.

* الجيزة: الدكتور أسامة السيد أحمد الشلقاني مديرًا، والدكتورة عفاف محمد إبراهيم أحمد، والدكتور مينا مجدي عطا وكيلين.

* الشرقية: الدكتور أحمد محمد البيلي مديرًا، والدكتور عمرو محمد إبراهيم محمد وكيلًا.

* الدقهلية: الدكتور حمودة عيد الجزار مديرًا، والدكتورة لميس حمدي أحمد سالم، والدكتور تامر محمد الطنبولي وكيلين.

* البحيرة: الدكتور إسلام عبدالله عزايم مديرًا، والدكتور سامح محمود عبد اللطيف وكيلًا.

* المنيا: الدكتورة مروة محمد إسماعيل مديرة، والدكتورة الشيماء علي طه وكيلة.

* القليوبية: الدكتور إسحق جميل إسحق قلدس مديرًا، والدكتور محمد صلاح عبدالفتاح محمد كساب وكيلًا.

* سوهاج: الدكتور أحمد رفعت حمدي علي مديرًا، والدكتور أحمد جمال محمود أحمد وكيلًا.

* الإسكندرية: الدكتور أسامة أحمد أحمد بلبل مديرًا، والدكتور أحمد السيد عوض بحلاق، والدكتور هاني إبراهيم حسن نور وكيلين.

* الغربية: الدكتورة رشا محمود محمد عامر خضر مديرة، والدكتورة فاطمة عبدالمنعم عبدالفتاح محمد وكيلة.

* أسيوط: الدكتور محمد جمال أحمد عبدالرحيم مديرًا، والدكتور أحمد سيد محمد موسى، والدكتور محمد يحيى زكريا محمود وكيلين.

* المنوفية: الدكتور عمرو مصطفى محمود عبدالصمد مديرًا، والدكتور عماد رمضان خميس الفيومي وكيلًا.

* الفيوم: الدكتور محمد جمال أحمد مصطفى مديرًا، والدكتورة نيفين شعبان أحمد عبدربه وكيلة.

* كفر الشيخ: الدكتور محمد عطية أبو السعد مديرًا، والدكتورة سمر عارف محروس وكيلة.

* قنا: الدكتور عصام نبيل محمد علي مديرًا، والدكتورة سمر عاطف محمد وكيلة.

* بني سويف: الدكتور هاني مصطفى إبراهيم جميعه مديرًا، والدكتور محمد أحمد قريبة وكيلًا.

* أسوان: الدكتور محمد سعيد حسن مديرًا، والدكتور محمد النوبي عبدالوهاب سلامة وكيلًا.

* دمياط: الدكتور محمد عبدالخالق المتولي فرج مديرًا، والدكتور أحمد خليل محمد خليل، والدكتورة أماني فكري البيومي القرش وكيلين.

* الأقصر: الدكتور أحمد أبو العطا عبد الله مديرًا.

* الوادي الجديد: الدكتور حسام الدين صفوت محمد العدلي مديرًا.

* مطروح: الدكتور محمد يحيى بدران مديرًا، والدكتور محمد عادل مرعي خلف الله وكيلًا.

* البحر الأحمر: الدكتور إسماعيل أحمد أمين مديرًا.

* السويس: الدكتورة ماري صبحي يسي مديرة.

* الإسماعيلية: الدكتورة ريم مصطفى محمود صالح مديرة.

* بورسعيد: الدكتورة إيمان محمد حسن هارون مديرة.

* شمال سيناء: الدكتور عمرو عادل عبدالعال عبد الرؤوف مديرًا.

* جنوب سيناء: الدكتور هيثم محمد إبراهيم الشنهاب مديرًا.

‎تكليفات ديوان عام الوزارة

‎كما شملت الحركة عددًا من التغييرات في ديوان عام الوزارة، حيث قرر الوزير تكليف الدكتور سمير وحيد أحمد الدميري رئيسًا لقطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، وتكليف الدكتور محمود عمر عبدالوهاب أحمد رئيسا للإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة.

‎الأهداف والمبادئ

‎عملت حركة وزارة الصحة والسكان على تعزيز الكفاءة الإدارية من خلال اختيار قيادات تتمتع بالكفاءة والجدارة بناءً على تقييم موضوعي، وتحسين الأداء الصحي لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة تتماشى مع المعايير العالمية، وتفعيل الحوكمة وتعزيز الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات ومتابعة الأداء، مع الحرص على دعم التنوع وزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية لتعزيز العدالة والمساواة.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الحركة تُعد خطوة جوهرية نحو تطوير المنظومة الصحية، حيث تم إعدادها بعناية لضمان اختيار قيادات قادرة على تحقيق رؤية الوزارة في تقديم خدمات صحية متميزة.

‎وأشار إلى أن اللجنة المشكلة أجرت تقييمًا شاملًا للأداء بناءً على منهجية علمية، مع التركيز على تحسين بيئة العمل داخل المديريات الصحية، موضحا أن تقييم الأداء استند إلى محاور أساسية تنعكس مباشرة على صحة المواطن والانضباط ونسب الإنجاز، وتشمل:

* معدلات أداء المستشفيات.

* تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى.

* معدلات التردد على المنشآت الصحية.

* استعداد المنشآت للتدخل السريع في أوقات الأزمات والكوارث.

* الترصد الوبائي.

* انتظام عقود صيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية.

* النظافة والأمن.

* تواجد الفرق الطبية على رأس العمل.

* نسب متابعة شكاوى المرضى وسرعة إنجازها.

* استدامة توافر المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وأكياس الدم.

* نسب الإنجاز في تطبيق التحول الرقمي والتسجيل الطبي.

* اتباع التعليمات الخاصة بالتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

* سياسات وضوابط الحماية المدنية.

* نسب الإنجاز في المشروعات الجديدة.

* معدلات تأهيل المنشآت لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

