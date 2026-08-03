وزير الصحة: رفح حالة الطوارئ في المستشفيات لمدة 48 ساعة بعد الزلزال| صور

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم اجتماع لجنة الأزمات بغرفة العمليات المركزية بالعاصمة الجديدة، لمتابعة تداعيات الهزة الأرضية التي وقعت فجرًا، بحضور قيادات الوزارة ومديري المديريات الصحية عبر الفيديو كونفرانس.

وأكد المتحدث الرسمي الدكتور حسام عبدالغفار، أن المتابعة الميدانية رصدت عددًا محدودًا من الإصابات الطفيفة فقط، تم التعامل معها فورًا دون تسجيل أي وفيات أو تأثير على سير العمل بالمستشفيات.

رفع درجة الاستعداد القصوى

ووجّه الوزير باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ بجميع المنشآت الصحية لمدة 48 ساعة، مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم، ورفع جاهزية أقسام الطوارئ والرعايات المركزة تحسبًا لأي هزات ارتدادية واستمرار انعقاد غرفة الأزمات على مدار الساعة وربطها بغرف المديريات لضمان المتابعة اللحظية والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وأكدت الوزارة أن الوضع الصحي مستقر والمنظومة تعمل بكامل كفاءتها، داعية المواطنين إلى الاطمئنان واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.